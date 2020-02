SpaceX: Starship i Crew Dragon mají před sebou významné milníky | E15.cz

Loď Starship, která má dopravit lidskou posádku na Mars, má ke svému cíli zatím mnohem dále než loď Crew Dragon, která má už ve druhém čtvrtletí austronauty dostat na vesmírnou stanici ISS. A to i přesto, že už nyní bychom prototypů této lodi spočítali hned několik.

Prvním prototypem lodi Starship byl takzvaný Starhopper, který v červenci loňského „vyskočil“ do 20 metrů a v srpnu pak do výšky 150 metrů. Další prototyp s označením MK1 se měl vynést už do 200 metrů, při listopadovém tlakovém testu palivových nádrží však explodoval a tím jeho mise prozatím nechvalně skončila. Musk se nicméně hned po výbuchu nechal slyšet, že SpaceX už dávno počítá s prototypem MK3.

Nyní to ovšem vypadá, že jako další z prototypů vzlétne stroj s označením SN1, který má oproti „MK jedničce“ řadu designérských vylepšení. Jedním z nich je ztenčení ocelových prstenců trupu lodi, které by tak měly být lehčí a zároveň by se měly snáze vyrábět. Podle prosincového prohlášení by exemplář SN1 mohl vzlétnout nejpozději v březnu. Následovat pak budou další zkušební verze, kterých by mohlo být až dvacet. Poté již na řadu konečně přijde Starship v plné verzi.

Dle dřívějších ambiciózních slibů má samotný Starship vzlétnout už v příštím roce. O dva roky později má v tomto plavidle zamluvenou letenku japonský miliardář Yusaku Maezawa, kterým se s ním vydá na cestu kolem měsíce. K Marsu chce Musk vyslat posádku hned o rok později, tedy v roce 2024.