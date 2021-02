Je to první hra napsaná umělou inteligencí, říká Studeník | E15.cz

„Umělá inteligence interakce postav často rychle vygradovala do fyzického násilí nebo pohlavního styku,“ říká k projektu inovátor Tomáš Studeník. Jak moc se podařilo robota při psaní divadelní hry zkrotit, to ukáže divákům dnešní online premiéra.

Jak vás to celé napadlo?

Před dvěma lety mě přepadla frustrace, že se nechystá žádná akce připomínající sto let slova robot, které se poprvé objevilo na scéně ve hře R.U.R. Karla Čapka v roce 1921. Robotika a umělá inteligence představují zásadní přínos české inteligence světu a je škoda, že jsme její vývoj a rozvoj přenechali Spojeným státům nebo Číně. Co kdybychom převzali po sto letech otěže inovací opět do svých rukou a pokusili se probádat neprobádané?

Projekt THEaiTRE, jehož první hmatatelný výsledek, divadelní hru psanou umělou inteligencí „AI: Když robot píše hru“, budete moci v pátek 26. února od 19 hodin na www.theaitre.com zhlédnout, je pokusem obrátit původní Čapkovu hru na hlavu. Místo toho, aby člověk psal o robotech, nechme roboty psát o člověku.

V čem je hra výjimečná?

Jedná se o první divadelní hru, která byla celá sepsána umělou inteligencí. Navíc je jejím námětem lidský život. Jak bude robot chápat lásku, práci nebo smrt? Jak si živí herci poradí s textem generovaným chladným strojem? Budou se diváci smát vtipům robota? Všechny tyto otázky představují pole celosvětově neprobádané a neorané. Projekt THEaiTRE je víc, než jen jedna divadelní hra. Jedná se o dvouletý výzkumný projekt v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky na kterém se podílí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Švandovo divadlo v Praze a DAMU.

Jak komplikované byly přípravy?

Vše bylo poprvé. Režisér divadelního představení, Daniel Hrbek, nikdy předtím s počítačově generovaným textem nepracoval. Stejně tak herci Švandova divadla vždy říkali jen slova utkaná lidskými autory. Pro tým z matfyzu pod vedením Rudolfa Rosy jsou strojové texty každodenním chlebem, ale poprvé se jednalo i divadelní hru. Při prvních pokusech o strojové generování scénáře se tak stávalo, že si postavy přehazovaly jména a neustále odcházely a již se nevracely. Umělá inteligence interakce postav často rychle vygradovala do fyzického násilí nebo pohlavního styku. Jak moc se podařilo robota při psaní divadelní hry zkrotit, vám ukáže dnešní celosvětová premiéra.

Chcete s tímto tématem do budoucna nějak pokračovat?

Určitě. Jak jsem zmínil - jedná se o dvouletý výzkumný projekt. V následujících měsících budeme systém rozvíjet a trénovat tak, aby dokázal vygenerovat scénář divadelní hry nebo také filmu na základě pár zadaných parametrů. Chcete komedii nebo drama? Pro kolik postav? Kde se má odehrávat? Klik, klik a vypadne vám hotový scénář. Dočkáme se tak dost možná i nekonečných televizních seriálů, na které se bude dát koukat bez zdravotní újmy.