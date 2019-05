Kapsch: Naše žaloby mohou vést ke zrušení mýtné smlouvy | E15.cz

Současný správce mýtného systému společnost Kapsch zaslal ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (za ANO) dopis, ve kterém ho upozorňuje na možné důsledky svých žalob. Firma podotkla, že žaloby mohou vést i ke zrušení mýtné smlouvy státu s vítězným konsorciem CzechToll/SkyToll, výběr mýta to však podle ní neohrozí. Řekl to mluvčí rakouského podniku David Šimoník. Ministerstvo dopravy zatím dopis Kapsche nekomentovalo.

Kapsch podal ke Krajskému soudu v Brně dvě žaloby. V první z nich soud v polovině května rozhodl, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) musí znovu prošetřit námitky rakouské firmy proti podmínkám mýtného tendru. Ministerstvo dopravy proti tomu podalo kasační stížnost. Ve druhé žalobě, o níž soud zatím nerozhodl, pak Kapsch napadá uzavření smlouvy mezi státem a vítězem tendru, které bylo podle firmy nezákonné.

Kapsch v dopise připomněl, že v případě vyhovění soudu námitkám firmy, by podle právníků firmy mohla být zrušena smlouva o mýtu, kterou loni stát s vítězem tendru uzavřel.

Ministr dopravy v minulých dnech nechtěl o případných důsledcích soudních žalob Kapsche spekulovat, počká na rozhodnutí soudu. Zda má ministerstvo připravený náhradní plán pro případ, že by smlouva s vítězem loňského tendru byla opravdu zrušena nebo pozastavena, neprozradil.

Rakouská společnost zároveň odmítla, že by její žaloby mohly ohrozit výběr mýta. „V dopise jsme upozornili ministra dopravy, že situace v roce 2019 je zcela odlišná od minulých let. Stát totiž má v majetku a ovládá plně funkční mýtný systém,“ uvedl Šimoník. Stávající systém je podle něj schopen provozu i po letošním roce, podle mluvčího navíc levněji. Stát by měl od příštího roku za provoz mýtného systému platit 1,75 miliardy korun ročně, podle Kapsche by při využití stávajícího systému provoz stál 890 milionů korun za rok.

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že při mýtném tendru, a to včetně podpisu smlouvy s vítězem, postupovalo v souladu se zákonem. Proto se v pondělí obrátilo k Nejvyššímu správnímu soudu s kasační stížností proti rozhodnutí krajského soudu. Zároveň požádalo o odkladný účinek soudního rozhodnutí.

„Myslím, že panu ministrovi kasaci doporučili stejní lidé, kteří jsou na ministerstvu zodpovědní za nezákonnosti kolem mýtného tendru,“ sdělil Šimoník.

V mýtném tendru zvítězilo konsorcium společností CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Na pozici správce mýta tak na konci roku vystřídá společnost Kapsch.