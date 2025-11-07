Bílý dům zablokoval vývoz čipů Nvidie do Číny
Administrativa Donalda Trumpa nepovolila společnosti Nvidia vyvážet do Číny své nejnovější zmenšené čipy určené pro umělou inteligenci, píše server The Information. Washington tak dále zpřísňuje technologické restrikce vůči Pekingu. Nvidia se nyní snaží své čipy upravit, aby splnila americká omezení a mohla na klíčový trh znovu vstoupit.
Nvidia poskytla vzorky čipu B30A několika čínským zákazníkům. Model lze využít k trénování velkých jazykových modelů, pokud je efektivně uspořádán do velkých klastrů, uvedla agentura Reuters. Nvidia podle dvou zaměstnanců společnosti aktuálně pracuje na úpravách B30A v naději, že administrativa postoj přehodnotí.
Nvidia dříve uvedla, že přísnější omezování vývozu ze strany americké vlády ji stálo 5,5 miliardy dolarů. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang a další lídři z technologického sektoru argumentovali, že taková omezení oslabují konkurenceschopnost Spojených států na jednom z největších světových trhů s technologiemi.
Přetahovaná o čipy
Americký výrobce od dubna do srpna čekal na souhlas vlády prezidenta Donalda Trumpa s vývozem čipů H20 do Číny. Tento typ polovodičů se sníženým výkonem Nvidia vyvinula právě pro čínský trh, aby se vešla do limitů stanovených Trumpovou administrativou.
Čínští regulátoři následně v srpnu vydali neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolali si také vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům. Následně čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy Nvidie a zrušit stávající objednávky.