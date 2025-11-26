Alphabet roste, Nvidia ztrácí: Strategické partnerství s Metou může změnit trh AI čipů
Vážená investorská komunito e15, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Aktuální tržní nálada je značně nejistá a stejně pochmurná jako podzimní počasí, avšak začátek nového týdne přinesl svěží závan naděje na hezký slunečný týden. Ještě před týdnem byly pravděpodobnosti na prosincový cut vyrovnané – aktuálně však výrazně převažuje pravděpodobnost, že se sazby v prosinci skutečně sníží, a trhy z toho mají radost.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Co implikuje zveřejnění dat o americké inflaci výrobců
- Jak dopadly výsledky českého klenotu mezi nápoji
- Je postavení Nvidie v ohrožení?
Stručně 📻
Americká ekonomika odkrývá karty: data po shutdownu nahrávají holubicím
Americká ekonomika konečně poodhalila karty, ale obraz, který se investorům naskytl, je poněkud nejasný. Po týdnech „informačního vakua“ způsobeného vládním shutdownem dorazila zpožděná makroekonomická data za září, která vysílají smíšené signály. Na inflační frontě přišla úleva: ceny průmyslových výrobců (PPI) sice celkově vzrostly o očekávaných 0,3 %, avšak po očištění o kolísavé složky potravin a energií stouply jen o 0,1 %, což je méně, než se čekalo, a nahrává to tak holubičím reprezentantům Fedu.
Méně optimistický pohled však nabízí americký spotřebitel. Maloobchodní tržby vzrostly pouze o 0,2 %, což zaostalo za odhady (0,3 %) a naznačuje, že domácnosti začínají být v utrácení opatrnější. Reakce trhů byla překvapivě silná, i přesto že data za září mohou být v dynamickém prostředí finančních trhů vnímaná jako stará. Pro Fed se však jedná o další dílek do skládačky, který spíše podporuje argumenty pro prosincové snížení sazeb, přičemž oproti minulému týdnu je snížení dle nástroje FedWatch pravděpodobné na 82 %.
Když ji miluješ, nevadí ti ani pokles tržeb…
Skupina Kofola vykázala za první tři čtvrtletí roku 2025 pokles klíčových finančních ukazatelů, když tržby klesly o 3,6 % na 8,17 miliardy korun a provozní zisk před odpisy EBITDA se meziročně snížil o 11,8 %. Tento negativní trend byl způsoben především sníženou spotřebou na Slovensku vlivem daně na slazené nápoje, nepříznivým počasím v České republice a poklesem exportní poptávky u pivovarského pilíře. I přes úspory nákladů, které kompenzovaly propad a udržely EBITDA za samotné třetí čtvrtletí na srovnatelné úrovni s loňskem, musela Kofola revidovat celoroční výhled pro rok 2025 poměrně výrazně – z původních 1,9 miliardy korun na 1,75 miliardy korun kvůli přetrvávajícím negativním podzimním trendům.
Pozitivní zprávou je naopak růst tržeb dceřiné společnosti UGO (+16 %) a rekordní říjnové tržby u bylinných čajů Leros, což ukazuje na úspěšnou diverzifikaci a připravenost na zimní sezonu. Firma také pokračuje ve stavbě nové skladové haly v Mnichově Hradišti, která má přinést budoucí logistické a skladovací úspory.
Investiční portfolio e15 🎤
Tradičně jsme si pro vás s Tomášem Cvernou připravili nový díl podcastu Investiční portfolio e15. V této epizodě jsme rozebrali tržní situaci v USA po konci nejdelšího shutdownu v historii a co mohou investoři čekat od nadcházejících týdnů před prosincovým zasedáním Fedu. Okomentovali jsme i to, proč se do titulků světových médií dostal Michael „The Big Short“ Burry a legendární Warren Buffett, a ke konci epizody jsme v rámci našich akciových portfolií zhodnotili vývoj společností jako Home Depot či Meta.
„Americké akciové indexy zažívají po růstové 6měsíční sérii listopadové vystřízlivění. Současný sentiment na trzích se nepodařilo obrátit ani společnosti NVIDIA, jejíž výsledky si trh přebral pozitivněji než v případě konkurenčního AMD. Rekordní tržby z divize datacenter živí pozitivní výhled na udržení tržního narativu kolem umělé inteligence i s přihlédnutím k faktu, že produkce společnosti NVIDIA je plně vyprodaná.
V USA skončila po více než 40 dnech vládní uzávěra, což mělo za následek zveřejnění zpožděných dat z trhu práce za září, která naznačila sice vyšší přírůstek počtu pracovních pozic, nicméně míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 % a zvýšila obavy o kondici trhu práce. V současné chvíli si trhy nejsou jisté, zda se raději přiklonit ke snížení, nebo stabilitě sazeb na prosincovém zasedání Fedu. Naše portfolio doznalo drobných změn, čímž reagujeme na současnou situaci na trzích. Do ETF portfolia přikupujeme, jako by se nic nedělo,“ okomentoval nový díl podcastu Tomáš Cverna, analytik finančních trhů společnosti XTB.
Téma týdne 🗞️
Dynamika na trhu polovodičů pro umělou inteligenci prochází významným strukturálním posunem, který může narušit dosavadní hegemonii společnosti Nvidia. Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, zaznamenala na akciových trzích silný růst a její tržní kapitalizace se přiblížila hranici 3,9 bilionu dolarů v reakci na zprávy o strategických jednáních se společností Meta Platforms. Předmětem těchto diskusí je potenciální nasazení proprietárních čipů Google – Tensor Processing Units (TPU) – v datových centrech Mety, což by představovalo zásadní diverzifikaci hardwarové infrastruktury jednoho z největších odběratelů AI akcelerátorů na světě.
Tržní reakce, kdy akcie Nvidie oslabily o více než 4 % a Alphabet naopak posiloval, odráží přehodnocení rizikových prémií ze strany investorů; valuace Alphabetu se nyní obchoduje na 27násobku očekávaných zisků, čímž paradoxně překonává 26násobek Nvidie. To signalizuje rostoucí důvěru trhu v dlouhodobou udržitelnost strategie Googlu. Díky 37% rally od poloviny října přidal Alphabet na své hodnotě neuvěřitelný 1 bilion dolarů a začíná nebezpečně dýchat na záda právě Nvidii. Optimismus investorů zároveň živí také úspěch nové verze AI modelu Gemini 3, která byla vydána minulý týden. Uživatelé i odborníci ji hodnotí velmi pozitivně a mnozí ji považují za „superiorní“ produkt ve srovnání s konkurenčním ChatGPT od OpenAI. Právě kombinace špičkového softwaru (Gemini) a vlastního hardwaru (TPU) staví Google do unikátní pozice. Pozitivní sentiment se přelil i na asijské trhy, kde dodavatelé Googlu, jako jihokorejská IsuPetasys (+18 %) či tchajwanský MediaTek (+5 %), zaznamenali výrazné zisky.
Jádrem konkurenčního boje mezi světovou jedničkou a trojkou z pohledu tržní kapitalizace je technologický rozdíl mezi univerzálními grafickými procesory (GPU) od Nvidie a aplikačně specifickými integrovanými obvody (ASIC), které reprezentují TPU od Googlu. Google vyvíjí tyto čipy již více než dekádu primárně pro optimalizaci vlastních zátěží při trénování a inferenci modelů, jako je Gemini. Potenciální partnerství s Metou, která plánuje v roce 2026 kapitálové výdaje přesahující 100 miliard dolarů, by po nedávné dohodě s AI laboratoří Anthropic sloužilo jako externí validace efektivity a výkonnosti architektury TPU.
Pro trh by tento krok znamenal potvrzení, že Google se stává plnohodnotnou alternativou k ekosystému Nvidie, schopnou obsloužit i ty nejnáročnější klienty z řad hyperscalerů. Pokud se Meta rozhodne integrovat TPU do své infrastruktury, ať už pro trénování, nebo inferenci, potvrdí tím trend odklonu od závislosti na jediném dodavateli hardwaru, což by pro Nvidii znamenalo ztrátu části tržního podílu v segmentu s nejvyšší marží.
Osobnost týdne 👑
John Neff (1931–2019) byl legendární americký investor a portfolio manažer, často označovaný jako „profesionál profesionálů“. Narodil se v Ohiu během Velké hospodářské krize, což formovalo jeho šetrnou povahu a respekt k hodnotě peněz. Po službě v námořnictvu a studiu na University of Toledo získal titul MBA na prestižní Wharton School. Kariéru začal jako analytik v bance, ale do finanční historie se zapsal hlavně svým více než třicetiletým vedením fondu Vanguard Windsor Fund (1964–1995), který se pod jeho taktovkou stal jedním z nejvýkonnějších a největších podílových fondů své doby.
Jeho investiční filozofie byla striktně hodnotová a kontrariánská, postavená na strategii nákupu akcií s nízkým poměrem P/E. Neff cíleně vyhledával nepopulární, „nudné“ a podhodnocené společnosti se silnými dividendami v době, kdy dav šílel po módních růstových titulech (například během mánie „Nifty Fifty“ v 70. letech). Jeho přístup vyžadoval obrovskou trpělivost a disciplínu prodat ve chvíli, kdy trh konečně uznal skutečnou hodnotu firmy. Díky této strategii dosáhl průměrného ročního zhodnocení 13,7 %, čímž dlouhodobě a výrazně překonával index S&P 500. John Neff je dodnes považován za důkaz toho, že selský rozum a fundamentální analýza dokážou porazit tržní euforii i paniku.
Graf týdne 📊
Na grafu je znázorněn vývoj ukazatele očekávaných zisků Alphabetu a Nvidie. Je zřejmé, že zde mezi společnostmi dochází k divergenci a Alphabet se tak stává oproti Nvidii „dražší“. Aktuálně se valuace Alphabetu nachází na covidových úrovních a zajímavostí je, že od vrcholu v roce 2021 po dno v polovině roku 2022 ztratil Alphabet téměř 45 % své hodnoty a Nvidia bezmála 69 %.
