Potenciál leží nejen v nových technologiích, říkají odborníci | E15.cz

Jak se vypořádat s budoucností, jak docílit, aby byla chytrá a co to ta chytrost vlastně je? Kdo je ve středu všech inovací a jaké jsou právní aspekty příštího vývoje a použití umělé inteligence? To jsou jen některá témata konference Smart Future, kterou pořádá deník E15 pod značkou E15 Premium v hotelu Four Seasons.

Řečníky, kteří budoucnost hodnotí z pohledu svých odvětví a hledají společné body dalšího vývoje, jsou Tomáš Ščerba z White&Case, Martin Palička z Etnetera, Michal Kalousek z Direct People, Hana Součková ze SAP ČR a Pavel Konečný z Neuron Soundware.

Lidé zatím nedokáží ohlídat, co se stane za rok či pět let i delší časový horizont, stejně tak není jisté, co další vlnu inovací a změn vyvolá. Je však důležité či vítané být připraven na to, co lidstvo čeká a také vědět, zda jsou současné technologie vlastně připraveny na budoucnost.

„Mnoho potenciálu leží nejen v supernových technologiích, firmy musí přijít na to, jak klidně starší už využívanou technologii uchopit a chytře aplikovat, využít v rámci nových trendů,” upozorňuje Michal Kalousek z Direct People s tím, že technologie by měla hlavně řešit reálné potřeby lidí, firma by měla mít vymyšleno, jaký dodatečný příjem dokáže přinést a jaký inovační potenciál má.

„Technologie jsou dané, ač se rozvíjejí, posouvají dál,” souhlasí Hana Soukupová ze SAP, „ovšem nejsou všespásné a je důležité mít nové výzvy pro technologie, aby začaly odpovídat na otázky proč”, dodává. Dnes má lidstvo postaveny technologické systémy, aby rozuměli tomu, co dělají. „Zásadní je propojit je se zkušeností, aby firmy měly zpětnou vazbu, aby to dávalo smysl a věděly, zda je to prospěšné a využitelné lidmi,” připomněla Soukupová.

Doba, kdy se umělá inteligence a strojové učení začínají uplatňovat v praxi, již je dávno tady. „Co ale dlouho není a není vyzkoumáno, je právní podstata umělé inteligence, tedy od kdy je stroj odpovědný za to, co dělá,” uvedl Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře White&Case s tím, že trestné není to, co má člověk v hlavě, myšlenka, kterou nevyslovil a nenapsal. „Ovšem otázka je, kam vše míří, když technologie efektivně přenáší vaše vědomí a myšlenky do povelů a činnosti,” dodal.

Jak ukázal příklad společnosti Etnetera, která na trhu funguje již dvaadvacet let, i „letité firmy” se snaží do inovací a technologické budoucnosti dál investovat a rozšiřovat své portfolio. Své peníze vložila do dvou start-upů, které fungují v rámci skupiny. „Každému start-upu v určité fázi dojdou peníze a jak jsme se sami přesvědčili, tak investoři neradi investují do hardware,” říká Martin Palička z Etnetery a připomněl, že i mezi světovými jednorožci, firmami s valuací nad miliardu dolarů, je hardwarových podniků poměrně málo.

Etnetera přesto peníze vložila například výrobce headsetu pro virtuální reality či do Virtuplexu, jež založili dva zaměstnanci firmy. „Často jdeme do věcí víc po hlavě, s možná menší šancí na úspěch, ale máme vizi,” dodává Palička.

Finance v rámci několika investičních kol úspěšně získal i start-up na pomezí hardware a software Neuron Soundware Pavla Konečného. „Ale ve srovnání s cizinou jsou to drobné. Ono totiž my si myslíme, jak jsme tu strašně inovativní, ale nejsme. Jestli tady je padesát nápadů, tak v Berlíně je jich pět tisíc a v Silicon Valley 50 tisíc. Jsme na úplném chvostu,” představil realitu Pavel Konečný, jehož firma založená v roce 2016 pomocí umělé technologie vyvíjí systém na detekci poruch strojů v reálném čase. Spolupracuje třeba s Deutsche Bahn či Siemensem.

„Nejsme daleko od toho, že se mezi námi budou pohybovat plně autonomní roboti a co bude dál nikdo neví, my lidé předáme žezlo a inovace bude posouvat někdo jiný. Ale bude to v tomhle století,” uzavřel Pavel Konečný.