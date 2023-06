Konkurence mezi ajťáky sílí, junioři si nemohou vyskakovat | e15.cz

Na trhu přibylo volných IT pracovníků.

Diktát IT pracovníků na trhu práce pomalu slábne, ale určitě nekončí. Česku stále ajťáci chybějí, podle šéfa Cisco ČR Michala Stachníka by jich bylo třeba až o dvacet tisíc víc. Nováčky přesto může překvapit, že firmy se už o ně neperou, uchazečů totiž přibylo. „Není pravidlem, že dnes každý vývojář získá práci přesně podle svých představ a nemusí se přizpůsobit,“ tvrdí šéf MoroSystems Tomáš Páral. Na vině může být mimo jiné pokles počtu výhodných nabídek v zahraničí, v Česku to ale nadále vře. Proto programátoři určitě práci najdou, jen možná budou muset trochu snížit nároky.