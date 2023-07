Threads nemusí být nikdy v EU přístupná. Musk hrozí žalobou | e15.cz

Threads je ve svém principu klon Twitteru, který minulý rok koupil za 44 miliard dolarů podnikatel Elon Musk a od té doby se sociální síť topí v problémech. Je navíc pravděpodobné, že Threads dokonce naprogramovali někteří z bývalých zaměstnanců Twitteru, které Musk krátce po svém chaotickém nástupu vyhodil. Majitel Twitteru dokonce už zakladateli Mety Marku Zuckerbergovi zaslal dopis, ve kterém hrozí soudním sporem o možném zneužití duševního vlastnictví.

Zároveň za první dva dny od spuštění ve zhruba 100 zemích světa Threads nasbírala přes 80 milionů uživatelů, což je v případě spuštění podobných platforem dosud nevídaný nástup. Nová sociální síť těží zejména z navázání na Instagram, který má v současné době kolem dvou miliard uživatelů. Přístup do nového digitálního prostoru je tak poměrně jednoduchý. Komplikovanější je to ovšem s případným odchodem z Threads, jak se totiž ukázalo, smazat účet půjde jen společně s odstraněním účtu na Instagramu. V tuto chvíli tak Threads nejde opustit samostatně.

Kvůli spuštění sociální sítě Threads se zakladatel Facebooku rozhodl prolomit své mlčení 15 let dlouhé mlčení na Twitteru a utweetnul si populární meme. Autor: Twitter

Jedním výrazným rozdílem ovšem také je, že Threads je decentralizovanou sociální sítí, podobně jako Mastodon nebo Bluesky od zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho. V teorii to znamená, že by tyto sociální sítě měly být schopné v budoucnosti mezi sebou interagovat. V případě, že by se uživatel rozhodl jednu z nich opustit, mělo by být možné se přesunout se svým profilem na jinou síť podobného typu i se svými followery a obsahem, který na dosavadní platformě vytvořil.

Tím se Threads liší od dosavadních hegemonů, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Přináší to ovšem také nové výzvy, jako moderace obsahu. Jak se ukázalo, jen málokteří inzerenti stojí o to, aby se jejich reklamy zobrazovaly ve víceméně neregulovaném prostředí. S tím, jak se v případě Threads budou propojovat s ostatními sítěmi postavenými na stejné architektuře, bude právě moderace obsahu mnohem složitější, což tedy ve výsledku komplikuje i případnou monetizaci. Vedení Instagramu ovšem nyní tvrdí, že v tuto chvíli nad tímto nepřemýšlí.

Služba dosud nefunguje v zemích Evropské unie včetně Česka. Důvod jsou regulatorní podmínky, které unijní státy kladou na digitální platformy, v tomto případě půjde zřejmě o neoprávněný sběr osobních údajů, jako jsou například zdravotní a finanční informace o uživateli či historie prohlížeče a polohy. Na základě těchto informací Threads zobrazují novým uživatelům obsah.

Právě tyto údaje, na základě kterých lze efektivně vykreslit daného uživatele, jsou pro sociální sítě Mety (Facebook, Instagram, WhatsApp) klíčové, neboť na jejich základě prodávají inzerentům reklamní prostor. Problémem ovšem je, že se podle soudních a úřednických rozhodnutí v rámci EU jedná o protiprávní jednání. Například pro sběr zdravotních údajů o uživateli společnost potřebuje explicitní souhlas, což Meta v současné době nemá.

„Uvedení podnikání společnosti Meta v oblasti sledovacích reklam do souladu se zákony EU bude vyžadovat zásadní změnu způsobu fungování - což v případě Threads zřejmě ovšem nemá v plánu,“ shrnuje Natascha Lomas pro server TechCrunch. „Jedna věc je jasná: Threads zatím v EU fungovat nebude. A možná ani nikdy. Přinejmenším ne, pokud Meta radikálně nezmění svůj přístup k volbě uživatele ohledně sledování,“ domnívá se americká novinářka.

Nespuštění Threads pro uživatele ze zemí EU ostatně potvrzuje i irský úřad, který dohlíží na ochranu osobních údajů a pod který působení Mety v EU spadá. Ten pro list Independent potvrdil, že se Meta nechystá Threads spustit.

„Bude to bohužel chvíli trvat, je to pro mě frustrující, jelikož v současné době žiji už rok mimo USA,” uvedl pro web Platformer Adam Mosseri, šéf Instragramu, pod který Threads spadá. „V tomto případě to bylo tak, že buď počkáme na EU, nebo odložíme spuštění o mnoho a mnoho měsíců. A já jsem se obával, že se naše okno uzavře, protože načasování je důležité,“ doplnil. Nicméně existují způsoby, jak se na Threads mohou podívat i evropští uživatelé, avšak k masovému obcházení geolokační blokace zřejmě jen tak nedojde.

Meta začala Threads vyvíjet teprve letos v lednu, nicméně urychlený start hraje Zuckerbergově společnosti do karet, jelikož majitel Twitteru Elon Musk a jeho vedení sociální sítě je stále pod větší kritikou ze strany současných uživatelů. Ty naposledy překvapilo, když vedení Twitteru omezilo maximální možný počet zobrazených příspěvků, což ze sociální sítě udělalo mnohem méně hodnotný zdroj informací a uživatelsky nepřivětivý prostor. Velká část “twittřanů” tak hledá nové působiště, dosavadní alternativy ovšem nedokázaly úpadek Twitteru využít.