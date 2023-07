Meta spustila Threads. Náhradník Twitteru má ale problémy v EU | e15.cz

Společnost Meta, která vlastní Facebook nebo Instagram, v noci ze středy na čtvrtek spustila novou síť Threads. Ta má konkurovat sociální síti Twitter, které čelí od doby, co ji koupil miliardář Elon Musk, kritice od svých uživatelů. V Česku ale zatím není možné aplikaci stáhnout, stejně tak ve všech zemích Evropské unie, a to kvůli nejasnostem ohledně zpracování osobních údajů. Podle The Guardian je aplikace dostupná přibližně ve stovce zemí po celém světě.