Lidé díky AI dokážou zvládnout dříve nemyslitelné, říká inženýrka IBM Tatiana Výbošťoková

Společnost IBM na poli generativní inteligence působí už desítky let. Jeho Deep Blue již v roce 1997 dokázal porazit šachového velmistra Garry Kasparova, jazykový model Watson dnes pomáhá s komunikací se zákazníky v řadě společností. Pro AI se ale dnes otvírají možnosti v mnoha dalších oblastech. S tím se ale pojí také problematiky důvěryhodnosti a zabezpečení dat. „Důvěra v genAI je v konečném důsledku založena na schopnosti společnosti správně pochopit a řídit rizika spojená s touto technologií,“ říká expertka IBM na AI Tatiana Výbošťoková.

Kdo jsou podle vás dnes ve světě největší hráči v oblasti generativní AI?

Vedoucí postavení v utváření budoucnosti a vývoje AI zastává společnost Google, která do jejího výzkumu a vývoje masivně investuje. Mezi její významné iniciativy patří výzkumná jednotka DeepMind nebo partnerství se společností Anthropic, vytvoření etické rady Google AI či multimodální model Gemini. Také Meta Platforms upřednostňuje investice do výzkumu AI a prosazuje odpovědnou AI, které je dosahováno prostřednictvím otevřené komunity a sdílení vědeckých pokroků. Díky jejich otevřenému přístupu začaly technické detaily AI zveřejňovat i další společnosti.

Dalším z předních hráčů na poli AI díky svému inovativnímu přístupu k této technologii je třeba společnost Baidoo, nelze opomenout ani společnost Microsoft, která investuje velké prostředky do OpenAI a dalších iniciativ v oblasti AI. Její podpora výzkumu a vývoje AI spolu s vlastními technologickými řešeními, jako je Microsoft Copilot, z něj činí klíčového hráče na globálním trhu s AI.

Společnost IBM zase hraje důležitou roli v podpoře řízené a důvěryhodné AI s důrazem na etické postupy v oblasti AI a transparentnost a bezpečnost, čímž se stává významným hráčem v oblasti odpovědného vývoje AI a získává si důvěru podniků a regulačních orgánů. Nedílnou součástí tohoto ekosystému je také společnost Nvidia jako poskytovatel nezbytné hardwarové infrastruktury pro vývoj a nasazení AI.

Jak moc celý segment popostrčil nástup OpenAI a jeho ChatGPT? Neuškodilo třeba IBM, že s podobným nástrojem nepřišla dřív?

Příchod OpenAI a její platformy ChatGPT nepochybně výrazně posunul vývoj v oblasti umělé inteligence. OpenAI se zaměřuje na trh B2C, což znamená, že jejím cílem je vyvinout univerzální umělou inteligenci (AGI), z níž by mohlo těžit celé lidstvo. Společnost IBM se naproti tomu zaměřuje na sektor B2B a klade důraz na bezpečná, transparentní a pro podniky připravená řešení, která jsou spolehlivá a použitelná v reálných obchodních prostředích.

Tento odlišný přístup umožnil IBM, aby se díky pokroku a tlaku ze strany OpenAI začala soustředit na urychlení zavádění AI v podnikovém prostředí. Díky tomu OpenAI nepřímo pomohla IBM přesvědčit o potřebě integrovat AI do podnikových procesů a IBM si uvědomila potřebu zrychlit tempo jejího vývoje. Celkově tedy nástup OpenAI celému segmentu prospěl a IBM to v konečném důsledku nijak nepoškodilo, spíše naopak, posílilo to naši motivaci a přispělo k rychlejšímu pokroku.

Jaké předpokládáte, že budou schopnosti AI modelů na konci roku, a jaké například za dva roky?

Předpovídat schopnosti generativních modelů v příštím roce nebo dvou je opravdu náročné, protože výzkum v této oblasti postupuje poměrně rychle, jak je vidět na každodenním vydávání nových modelů. Je pravděpodobné, že kvalitní velké jazykové modely budou schopny plynule a přirozeně komunikovat ve více jazycích a dočkáme se více modelů specifických pro různé oblasti, jako je zdravotnictví, bezpečnost a podobně. Věřím, že se brzy dočkáme agentů umělé inteligence, kteří budou schopni automatizovat každodenní manuální úkoly, a že se umělá inteligence stane běžnou součástí fungování mnoha společností a přejde z experimentální fáze do produkčního provozu.

Co se uplatnění této technologie týče, tak genAI se používá pro stále širší spektrum úkolů. Napadá vás nějaké další využití genAI, na které zatím nedošlo?

GenAI se používá pro stále širší škálu úkolů. Jazykové modely už například neslouží jen jako chatboty, ale jsou integrovány i do kancelářských aplikací, CRM a podobně. Generativní AI lze využít například k vytváření personalizovaných studijních materiálů pro studenty v různých oblastech studia. Tento přístup by mohl zohlednit individuální potřeby a styly učení každého studenta, což by mohlo vést k efektivnějšímu učení a lepším výsledkům.

V oblasti podnikání může genAI pomoci při vytváření obchodních návrhů a prezentací. Spolu s analýzou dat o výkonnosti společnosti by genAI mohla automaticky generovat návrhy a doporučení pro strategii, marketing nebo vývoj produktů. Tímto způsobem by mohla podpořit tvorbu rychlých a efektivních obchodních plánů. Pomocí genAI bychom mohli vytvořit virtuálního obchodního partnera, který by byl schopen spolupracovat s lidmi při přijímání strategických rozhodnutí a řízení společnosti. Tento virtuální partner by mohl nabízet kreativní a inovativní nápady, analyzovat tržní trendy a pomáhat při vytváření obchodních strategií.

Ve spojení s virtuální realitou by generativní AI mohla generovat personalizovaná virtuální prostředí, vytvářet virtuální světy, inteligentní postavy a interakce, realistické textury a efekty a vytvářet dynamické příběhy a scénáře.

Jak se dotkne třeba rolí architektů, projektantů a podobných profesí?

Začlenění generativní umělé inteligence do práce architektů, projektantů a dalších profesionálů v oblasti designu a kreativity by mohlo umožnit zlepšení procesu tvorby návrhů a konceptů. Díky modelům AI by architekti a projektanti mohli využívat funkce, jako je automatické generování a optimalizace návrhů na základě předem definovaných specifikací a požadavků, což by urychlilo celý proces navrhování a zvýšilo efektivitu jejich práce. Projektanti by díky tomu získali větší flexibilitu a možnost experimentovat s různými variantami návrhů a řešení. Otevírá se tak prostor pro tvorbu nových a inovativních konceptů, kterých by bylo obtížné dosáhnout čistě manuálním způsobem.

Co to znamená pro svět práce? Ani ne tak z hlediska zaměstnance, jako spíš pro firmy. Konkrétně ty české, budou schopny nástroje genAI dostatečně rychle a účinně implementovat?

České firmy se velice rychle přizpůsobují trendům. Spousta nadnárodních koncernů testuje v Česku nové technologie, aby je později adoptovali výše, jako například ERSTE a Česka spořitelna, KBC Group a ČSOB, Société Générale a Komerční banka, Vodafone, T-Mobile a další. V Česku také máme nejvyšší počet e-shopů na hlavu, a právě automatizaci a AI lze v tomto odvětví dobře uplatnit jako asistenti. Celkově jsme na tom velice podobně jako západní státy, a díky naší šikovnosti a všestrannosti máme často navrch. Je tu spousta úspěšných AI startupů, a AI stejně jako hlasové a další technologie mají v ČR velkou tradici.