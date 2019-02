Lidé ve vlacích stahují příliš mnoho dat, České dráhy zvažují omezení připojení | E15.cz

České dráhy uvažují kvůli rostoucím nákladům o omezení internetového připojení ve svých vlacích. Dopravce by mohl nově regulovat objem stáhnutých dat, připojení by mělo nadále zůstat zdarma. Upozornil na to v pondělí server zdopravy.cz, potvrdil to mluvčí ČD Radek Joklík. Konkurenční dopravci omezení internetu ve svých vlacích zatím neplánují.