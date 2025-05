Majitel serveru Only Fans jedná o prodeji, za stránku chce osm miliard dolarů

Majitel převážně pornografické platformy OnlyFans (OF) jedná o jejím prodeji se skupinou investorů, kterým nabídl odhadovanou cenu osm miliard dolarů (více než 176 miliard korun). Informovala o tom ve čtvrtek večer agentura Reuters.

Společnost Fenix International, vlastník OF sídlící v Londýně, prodej nabídl investorům v čele s losangeleskou investiční společností Forest Road Company, která podle zdrojů jednala o převzetí OF před třemi lety. Ani jedna společnost se k záležitosti nechtěla vyjádřit.

Ostatní členy investorské skupiny se Reuters nepodařilo identifikovat. Zdroje agentury nicméně říkají, že Felix International jedná i s dalšími potencionálními zájemci. Rozhovory o prodeji se vedou přinejmenším od března a dohoda by mohla být uzavřena příští týden nebo za 14 dní, uvedly zdroje Reuters.

Ve hře je také veřejná nabídka akcií. Jediným akcionářem je v současnosti Američan ukrajinského původu Leonid Radvinskyj, který OF koupil v roce 2018 a za poslední tři roky si na dividendách vyplatil nejméně miliardu dolarů.

Server OnlyFans, spuštěný v roce 2016, je založen na většinou sexuálním obsahu, který si lidé mohou za peníze nechat zpřístupnit. OF si bere 20 procent z výdělků všech tvůrců. Popularita webu vzrostla za pandemie covidu-19, díky čemuž měl do listopadu 2023 příjmy 6,6 miliard dolarů, zatímco ještě v roce 2020 to bylo něco málo přes 375 milionů dolarů.

Reuters loni zveřejnil několik článků o OF, které potvrzovaly podezření amerických úřadů, že se na serveru od roku 2019 objevují materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí a pornografie založená na vynuceném sexu. Někteří prostřednictvím platformy také zneužívali a sexuálně vykořisťovali ženy.