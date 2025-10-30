Meta hlásí propad zisku kvůli Trumpovu daňovému balíčku, tržby ale prudce rostou
merické internetové společnosti Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 83 procent na 2,7 miliardy dolarů (56,7 miliardy korun). Důvodem byl mimořádný náklad téměř 16 miliard dolarů související s daňovým a výdajovým balíčkem Donalda Trumpa. Výnosy naopak rostly. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.
Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 7,25 dolarů, analytici dotazovaní agenturou FactSet čekali zisk 6,72 dolaru na akcii. Výnosy stouply o 26 procent na 51,242 miliardy USD a překonaly očekávání.
„Meta zaznamenala ve třetím čtvrtletí jednorázový poplatek ve výši téměř 16 miliard dolarů související s návrhem zákona Big Beautiful Bill amerického prezidenta Donalda Trumpa. To zastínilo jinak velmi silný výkon z pohledu růstu tržeb a efektivity, zejména pokroku v oblasti AI,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. Umělá inteligence pomáhá sociálním sítím Facebook a Instagram lépe personalizovat reklamu a zvyšovat efektivitu. Díky vyšší efektivitě se stává online reklama Mety pro inzerenty výhodnější, což pohání růst tržeb a zároveň zvyšuje ziskové marže, dodal Malina.
Ve čtvrtém čtvrtletí Meta očekává tržby v rozmezí 56 až 59 miliard dolarů. Analytici předpovídají, že tržby budou činit v průměru 57,36 miliard dolarů.