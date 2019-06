Miliardář Hájek přebírá od O2 zpravodajskou aplikaci | E15.cz

Zakladatel Livesportu Martin Hájek pokračuje v nákupech. Poté, co investičně vstoupil do alternativní taxislužby Liftago, převzal stoprocentní podíl v technologickém start-upu Tapito. Prostřednictvím své firmy Livesport Invest ji koupil od start-upového akcelerátoru Bolt Start Up, dceřiné společnosti O2 Development. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou má web E15 k dispozici. Cenu transakce nechtěla ani jedna strana obchodu komentovat.