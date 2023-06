Miliardové drobné pro Česko? Tchaj-wan rozhodne o čipové továrně v Drážďanech | e15.cz

O tom, zda v těsné blízkosti českých hranic vznikne čipová továrna největšího zakázkového výrobce světa, by podle informací E15 mělo být jasno v létě. Tchajwanský kolos TSMC posuzuje, zda v Drážďanech vybuduje produkci za zhruba deset miliard eur. Seniorní viceprezident TSMC Kevin Zhang uvedl, že by finální rozhodnutí mělo padnout v srpnu. Pokud projekt vyjde, výrazně by z něj měla těžit i Česká republika.

TSMC uvažuje o stavbě továrny na výrobu čipů pomocí starší technologie 28 nanometrů. Tím by mohla obsluhovat primárně evropské automobilky. Tchajwanci vedou jednání s německými podniky Bosch a Infineon, které už v Drážďanech své továrny mají, a nizozemskou společností NXP Semiconductors, jež patří mezi největší evropské hráče. Měl by to tedy být společný podnik.

Další klíčové debaty se vedou s německou vládou a zástupci Evropské unie. TSMC podle informací E15 bude chtít značnou finanční pobídku, z celkových nákladů kolem deseti miliard eur se mluví až o pěti miliardách v dotacích. Německá vláda už ukázala, že peníze uvolnit umí. Například Intel bude ve východním Německu stavět za sedmnáct miliard eur a od Němců má slíbených zhruba sedm miliard, do budoucna možná kolem deseti.

V EU je zase před schválením zákon o čipech (Chips Act) slibující vytvořit podmínky pro stavbu továren a mobilizaci zhruba padesáti miliard eur primárně ze státních a soukromých zdrojů. Do zákona o čipech se zapojuje i Česko. Americká společnost Onsemi chce v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit výrobu čipů za 44 miliard korun a od státu požaduje pobídku ve výši dvaceti procent.

Produkce TSMC v sousedním Sasku by pro Česko mohla být velmi dobrou zprávou. „Kdyby TSMC postavilo ‚fab‘ v Drážďanech, i kdyby jen padaly drobky ze stolu, objeví se miliardové byznysy kolem. Fab bude potřebovat laboratoře pro návrh čipů, elektronové mikroskopy a další,“ shrnul Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT, který se do Brna v rámci zákona o čipech snaží získat evropské kompetenční čipové centrum.

V Brně mimo jiné sídlí společnosti Thermo Fisher nebo Tescan ovládající velkou část světového trhu s elektronovými mikroskopy. Ty jsou při výrobě polovodičů klíčové. „Obor stále více směřuje k tomu, že se elektronové mikroskopy nasazují na automatizovanou kontrolu čipů. Kolem toho je hromada zakázek, protože kromě prodeje samotného mikroskopu se dělají specializované úpravy na míru, implementace a zakázkový vývoj,“ doplnil Hlavenka.

„Čipy jsou pro nás velmi rychle se rozvíjející segment. Průměrná cena prodávaného mikroskopu je dvacet milionů korun. Do polovodičového průmyslu je to typicky mnohem více,“ popsal ředitel brněnské centrály Thermo Fisher Petr Střelec. Firma na Moravě zaměstnává kolem 1700 lidí a v roce 2021 utržila 16,5 miliardy korun. Thermo Fisher už společnosti TSMC dodává. Mezi zákazníky má další klíčové hráče z oboru, jako jsou Apple, Intel, Samsung, Onsemi, Qualcomm, Nvidia, AMD, Qualcomm nebo Broadcom.

Šanci využít blízkosti TSMC má i Tescan. „Třicet procent našeho obratu tvoří dodávky do polovodičového sektoru. V podstatě nikdo není z Česka,“ uvedl člen představenstva a provozní ředitel Tescanu Antonín Sedláček.

Příležitostí bude více. Například zmiňovaná nizozemská NXP, která se bude na projektu v Drážďanech podílet, má v Brně a Rožnově pod Radhoštěm inženýrská centra. Sám Tchaj-wan během nedávné delegace šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) nabídl Česku založení designového centra za desítky milionů dolarů.