Mladí čeští byznysmeni poradí, jak uspět na americkém trhu | E15.cz

Do Ameriky Česko vyváží hlavně motory, pneumatiky a čerpadla. Třeba auta jako taková, „kompletovaná“, ovšem prakticky žádná. To mimochodem může Českou republiku v případě možné obchodní války Washingtonu s Bruselem ochránit před jejími nejničivějšími přímými důsledky. Mnohem hůře na tom budou Němci či Slováci. Ovšem nejen motory, pneu či automobily jsou „živy“ česko-americké obchodní vztahy. V Americe se totiž umí uplatnit nejen tuzemský „průmysl 20. století“, ale i produkty a služby století právě běžícího, jednadvacátého. O tom, jak v oblasti digitální ekonomiky v USA uspět, přijdou 29. května 2019 v 17:30 pohovořit ti, jimž se to daří. Kam jinam než do Amerického centra v pražské ulici Tržiště.

V rámci panelové diskuse, kterou bude moderovat Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund, přiblíží své „americké“ zkušenosti Ondřej Fryc, Tomáš Posker a Lubo Smid. Ondřej Fryc, zakladatel Mall.cz, nyní řídí fond Reflex Capital. A to přímo ze své kanceláře na pražském Rašínově nábřeží, která bývala prezidentskou kanceláří Václava Havla. S fondem investuje do amerických i českých firem a startupů. Některé z nich už za sebou mají úspěšný exit. Například společnost Apiary přešla před dvěma lety pod křídla ikonického kolosu Oracle.

Tomáš Posker míří do Silicon Valley z jesenických hor. Zabývá se rozvojem mobilní aplikace pro seniory – Oscar Senior. Ta starším lidem umožňuje být online a v kontaktu s blízkými či přáteli.

Lubo Smid spoluzaložil a řídí technologickou společnost STRV. Časopis Forbes jej před třemi lety, to mu bylo 28 let, zařadil ne seznam 30 nejvýznamnějších podnikatelských osobností do třiceti let. Až do letoška veškeré své tržby STRV generovala v USA, nyní však expanduje také na britský trh, jenž by se na tržbách měl podílet až pětinově. Mezi klienty karlínské firmy patří třeba i Microsoft, Google nebo Tinder.

Pokud na akci nebudete moci dorazit osobně, sledujte facebookové stránky americké ambasády v ČR a aktuální informace o online přenosu z debaty.

Akci zaštiťuje Americké velvyslanectví v Praze a mediálně ji podporuje deník E15.