Musk vyslal Starship poprvé do nebe. Vyskočil 150 metrů | E15.cz

Společnosti SpaceX a jeho šéfovi Elonu Muskovi se povedl další zásadní krok na cestě k Marsu. S prototypem vesmírné lodi Starship SN5 provedla ve středu ráno SELČ tato americká společnost krátký 150metrový vzlet do texaského nebe. Je to teprve druhý úspěšný start tohoto vesmírného projektu. Poprvé 150 metrů skočil předchozí prototyp lodi s označením Starhopper.

Finální verze lodi by měla dopravovat lidi a náklad nejen na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), ale také na Měsíc a Mars. Na nízkou oběžnou dráhu Země by měla být schopna vynést 150 tun a na Měsíc či Mars kolem 100 tun nákladu. Základní vlastností a kvalitou tohoto projektu je možnost opětovného použití obří vesmírné lodi, tedy její návrat na místo vzletu. Zajistit to má celkem šest vyklápěcích teleskopických nohou, které se při letu nacházejí složené uvnitř motorové sekce.

Dosud SpaceX testuje pouze druhý stupeň raketoplánu, ten první se nazývá Super Heavy. Oba stupně mají mít průměr 9 metrů a dohromady měřit 120 metrů na výšku. Super Heavy Starship by tak byla největším vesmírným plavidlem v historii. Saturn V používaný v programu Apollo měl například 111 metrů.

"Skok prototypu Starship SN5 je významným milníkem celého programu Starship. Na SN5 byla za letu ozkoušena velká část důležitých systémů. Detaily jako menší exploze na rampě nebo plamen u motoru Raptor se doladí, ale úspěšný skok a přistání, otevírají dveře dalším zkouškám, které budou ještě odvážnější," popisuje expert na kosmonautiku Dušan Majer.

Samotný Starship dosahuje výšky zhruba 30 metrů. Po sérii tlakových zkoušek různých prototypů a statických zážehů kyslíkometanových motorů Raptor mohl nyní poprvé vzlétnout. Další kroky zatím nebyly zveřejněny, prototyp by však měl být schopen provést i orbitální let. Ve hře je také testování se třemi na místo jednoho motoru či nasazení aerodynamické špičky lodi.

SpaceX už má připravené další prototypy. Zároveň testuje jiný druh oceli, která by měla být schopna čelit vyššímu tlaku.