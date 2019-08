Muskovo vesmírné impérium ušetří, SpaceX vypiloval chytání aerodynamického krytu z vesmíru | E15.cz

O zachycení aerodynamického krytu informoval Elon Musk na svém twitterovém účtu. Společnost k tomu využila svou loď Ms. Tree, která disponuje sítí o velikosti 3700 metrů čtverečních. Do ní se podařilo kryt snášející se na padáku zachytit. Loď byla v minulosti známá jako Mr. Steven, je 62 metrů dlouhá a dokáže jet rychlostí 32 uzlů, tedy skoro 60 kilometrů za hodinu.

Rocket fairing falls from space & is caught by Ms Tree boat pic.twitter.com/nJv0Ry1iKk