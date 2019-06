NASA odhalila finanční detaily cesty na Měsíc, instituci by vyšla hodně draho | E15.cz

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku zveřejnil, na kolik by jej vyšla plánovaná cesta na Měsíc, pojmenovaná jako projekt Artemis. Návrat člověka na jedinou přirozenou družici planety Země by měl podle předběžných odhadů vyjít na 20 až 30 miliard dolarů, tedy skoro půl bilionu korun. Pro NASA to znamená přidat k rozpočtu dalších 4 až 6 miliard dolarů, aby finančně zvládla nový projekt. Podle plánů NASA by se měli astronauté na povrch Měsíce dostat do roku 2024. Informoval o tom server CNN.

I přesto, že nejnovější odhad ceny celého projektu cesty na Měsíc je zhruba stejný jako rozpočet agentury NASA na celý kalendářní rok, počítali odborníci s o něco vyšší sumou. Peníze ovšem stále chybějí. NASA zatím požádala o prozatimní zálohu ve výši 1,6 miliardy dolarů, aby mohla připravit všechny technické aspekty a mohla se pustit do dalších kroků.

Hlavní boj tak nyní NASA bude svádět s americkým Kongresem za získáním potřebného množství financí. „Kosmický let může být nebezpečný a nepředvídatelný, proto není úplně přesně možné určit přesnou částku, kterou budeme k letu potřebovat,“ uvedl ředitel NASA Jim Bridenstine k odhadům rozpočtu projektu Artemis. „Budeme jednat s Kongresem o dotacích. Chceme se ujistit, že jeho členové mají zájem a ochotu naše úsilí podpořit,“ dodal Bridenstine.

Vítězství nad Kongresem však bude podle všeho velice těžké. Podle ohlasů z americké vládní instituce vyplývá, že především demokraté jsou k dalšímu financování nového projektu NASA velmi skeptičtí. Poukazují například na to, že se do NASA za posledních několik let vlilo několik miliard dolarů a výsledky jsou zatím nepřesvědčivé. Demokraté si také rýpli do agentury a připoměli, že lidstvo naposledy stanulo na Měsíci roku 1972 v rámci vesmírného programu Apollo 17. Pro představu - NASA za tento program tehdy utratila 25 miliard dolarů. Z pohledu dneška jde o zhruba 150 miliard dolarů.

Kritickým hlasem přispěl i prezident Spojených států Donald Trump, který paradoxně sám zpočátku celý projekt velmi podporoval. Podle něj by se měla NASA zaměřit na „vyšší cíle“ v podobě cesty na Mars. „Za všechny peníze, které utrácíme, by Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NEMĚL mluvit o cestě na Měsíc - tam jsme byli před 50 lety," napsal na twitteru Donald Trump.

Projekt Artemis, jak NASA návrat lidí na Měsíc nazvala v květnu, počítá s cestou pro dva astronauty. Posádka by měla být složena z muže a ženy, která by se tak stala první astronautkou na Měsíci. Dalším z hlavních cílů je také vytvořit zde základnu. Ta by mimo jiné měla sloužit jako zastávka při budoucích letech na planetu Mars.

NASA v tuto chvíli není jedinou organizací, která vážně uvažuje o cestě na Měsíc. Dalším zájemcem je například Muskova SpaceX či Ble Origin majitele Amazonu Jeffa Bezose.

