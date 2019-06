Mezinárodní vesmírná stanice se otevírá veřejnosti, noc vyjde na téměř milion | E15.cz

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že otevře Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) soukromým turistům a společnostem. První turista by se do oběžné vesmírné laboratoře mohl vypravit již v roce 2020. Mise by mohla trvat až 30 dní a každý rok by se měly uskutečnit dvě, oznámila NASA. Každá cesta k ISS bude stát okolo 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) a za každou noc strávenou na vesmírné stanici si bude NASA účtovat 35 tisíc dolarů (800 tisíc korun).