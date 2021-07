Nejen Musk a Bezos. Ve vesmíru chce prorazit i firma z Brna | E15.cz

Nedávné výpravy miliardářů Jeffa Bezose a Richarda Bransona do vesmíru odstartovaly novou éru kosmického podnikání. Už za pár měsíců či let se na dobrodružnou exkurzi za hranice naší planety zřejmě bude moci vydat každý, kdo si to zvládne zaplatit. Vesmír nicméně do budoucna nabízí i celou řadu dalších byznysových příležitostí, o které se už v současnosti pere hned několik společností. Promluvit do tohoto závodu plánují také Češi.