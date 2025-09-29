Největší herní obchod v dějinách. Electronic Arts (EA) mění majitele a opouští burzu
Skupina investorů se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). EA o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Skupina zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Transakci ještě musejí schválit regulátoři a akcionáři společnosti EA. Po jejím dokončení budou akcie firmy EA staženy z burzy.
Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř 15procentnímu nárůstu ceny akcií EA.
Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy korun) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.
Pro EA, která prošla sérií propouštění, znamená odchod z burzy úlevu od tlaku kvartálních výsledků a investorů. Soukromí vlastníci sází hlavně na stabilní příjmy z populárních sportovních sérií a také na očekávaný úspěch nového Battlefieldu 6, který vyjde v říjnu. Saúdský fond PIF tak ještě více posiluje svou roli v herním byznysu, kam už investoval miliardy, zatímco pro Silver Lake jde o další velký krok v technologickém sektoru. Transakce zároveň potvrzuje chuť na velké obchody z Wall Street i navzdory obavám z recese a geopolitických rizik, podotkla agentura Bloomberg.