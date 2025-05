Nové úložiště BeeStation Plus ti zajistí přístup k datům s top rychlostí

Společnost Synology spouští nové datové úložiště BeeStation Plus, které je nejnovějším přírůstkem do rodiny plug and play zařízení BeeStation. Nabídne kapacitu 8TB a skoro pětkrát vyšší výkon než předchozí 4TB verze. Díky tomu se ke svým datům dostaneš ještě výrazně rychleji a zároveň jednoduše.