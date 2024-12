Novela k poplatkům za ČT a ČRo je ve Sněmovně před schvalováním. Podle ANO to poškodí ekonomiku

Vládní novela k růstu televizního a rozhlasového poplatku a k rozšíření okruhu plátců povede podle opozičního hnutí ANO k poškození těchto médií v očích veřejnosti a také uškodí ekonomice. Předsedkyně frakce Alena Schillerová to dnes uvedla na tiskové konferenci s odkazem na vysoké roční náklady, které by rozšíření povinnosti znamenalo pro větší firmy. Normu ve středu poslala Sněmovna do posledního kola projednávání, poslanci se k ní vrátí v novém roce. Opozice, ale i koalice k ní podaly v druhém čtením čtyři desítky úprav. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) novela přispěje ke stabilizaci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a zajistí dlouhodobou udržitelnost jejich činnosti.