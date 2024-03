Nový MacBook Air M3 má jen čtyři novinky, i tak má v portfoliu Applu své místo

Když Apple v roce 2020 představil první počítače s čipy M1, bylo jasné, že se k procesorům Intel jen tak nevrátí. Vlastní design čipů mu totiž dává hodně prostoru pro to, aby měl vše pevně v rukou. Po spíše základním čipu M1 přišly ještě čipy M1 Pro, Max a Ultra, jejich druhá generace a od podzimu loňského roku se zavádí generace třetí, která tedy logicky nese označení M3.

MacBooky Air nepatří mezi ty nejvybavenější laptopy společnosti, do této role jsou pasovány MacBooky Pro. Jsou ale populární pro svůj poměr cena/výkon a v jistém slova smyslu se jedná o tzv. entry level zařízení do světa jménem Mac. I když má společnost v nabídce levnější počítač, a to Mac mini, je to desktop, ke kterému si musíte pořídit ještě veškeré periferie.

Pouhé čtyři novinky

13” MacBook Air s čipem M2 byl představený v červnu 2022, 15“ MacBook Air s čipem M2 pak loni v červnu, u obou tomu bylo na vývojářské konferenci WWDC. Nyní tak obě velikosti dostávají novou generaci, která se vyznačuje právě novým čipem, od kterého se všechno odvíjí. Mezigeneračně od sebe ale počítače nijak neodlišíte. Vizuálně jsou totiž naprosto totožné.

Je zde stejný Liquid Retina displej (s rozlišením 2560 × 1664 nebo 2880 × 1864 pixelů) s jasem 500 nitů, ve kterém je také stejný výřez pro FaceTime HD kameru s rozlišením 1080p. Nezměnila se ani velikost šasi, ani váha, ani barva, kdy je na výběr pořád ze čtyř (temně inkoustová, hvězdně bílá, vesmírně šedá a stříbrná). Veškeré novinky napočítáte na prstech jedné ruky. Jedná se o: