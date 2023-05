Huawei zbrojí. V sázce jsou desítky miliard a zákaz čínských technologií | e15.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v polovině května pošle do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Mohl by tak získat pravomoci posoudit takzvané rizikové dodavatele a ty pak v sítích omezit či zakázat. Týkalo by se to především technologií od čínských společností, zvláště Huawei.