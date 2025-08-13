Rýsuje se fotbalový deal roku. Strnad jedná o koupi Viktorie Plzeň
Do českého fotbalu vstupuje nový hráč. A to nejen tak ledajaký a ne do ledajakého klubu. Ačkoliv plzeňská Viktoria v úterý večer vypadla z bojů o milionářskou Ligu mistrů, v zákulisí už jsou v pokročilé fázi vyjednávání o jejím prodeji. Zájem má jeden z nejbohatších Čechů. Redakci e15 to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje blízké připravované transakci.
„Ano, vyjednávají,“ řekl e15 zdroj blízký českému fotbalovému vicemistrovi i holdingu CSG, který patří jednomu z nejbohatších Čechů Michalu Strnadovi. O prodeji Viktorie Plzeň se přitom v kuloárech mluví živě už několik měsíců. Na začátku roku to vypadalo, že nejblíže k zisku tohoto diamantu na tuzemském sportovním trhu má investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka, který mimo jiné vlastní i hokejovou Spartu. Teď je ale ve hře ještě mnohem vážnější zájemce.
„Probíhá nějaký proces, zatím to nebudu komentovat. Až to bude aktuální, určitě se vám ozvu,“ řekl e15 generální ředitel plzeňského klubu a jeho menšinový akcionář Adolf Šádek, který v klubu ovládá 25 procent, ale je obecně považovaný za byznysového lodivoda viktoriánských úspěchů v posledních 15 letech. Většinovými vlastníky Viktorie jsou přitom švýcarský byznysmen Martin Dellenbach a rakouský podnikatel Raphael Landthaler.
Klauzule ve smlouvě s těmito většinovými vlastníky Plzně, rakousko-švýcarskou podnikatelskou skupinou FCVP GmbH, přitom Šádkovi umožňuje zpětný odkup akcií, které Dellenbachovi a Landthalerovi prodal předloni. Plzeň je třetím nejsilnějším klubem v lize, jak rozpočtem, tak i cenou kádru, a to za Slavií a Spartou, tedy za kluby vlastněnými miliardáři Pavlem Tykačem, respektive Danielem Křetínským, který je zároveň spolumajitelem Czech News Center vydávající e15.
Šádek prodal majoritní podíl skupině FCVP GmbH v roce 2023 zhruba za 250 milionů korun s podmínkou uhrazení závazků. Viktorii přitom v té době hrozil bankrot. Šádek si ale podle svých slov půjčil až 150 milionů korun, sportovními úspěchy, především postupem do Ligy mistrů, nakonec hrozící problémy zažehnal.
CSG Michala Strnada nechce jednání se zástupci Viktorie Plzeň komentovat, dokud není celý proces ukončen. Zároveň však zájem nijak nepopírá. „Spekulace na trhu nekomentujeme,“ uvedl za CSG mluvčí Andrej Čírtek.
O fotbalové kluby je v poslední době mezi českými byznysmeny značný zájem. Letos v březnu prodal obchodník s uhlím a miliardář Petr Paukner pražskou Duklu investorovi Matěji Turkovi. Na konci června se novým majitelem Sigmy Olomouc stal dosavadní společník klubu, společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group. Česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich a Ondřej Tomek založili společnost Fotbal HK 1905 a jednají s městem o koupi 89 procent fotbalového Hradce Králové. Fotbalové Teplice koupil spolumajitel developerské společnosti Accolade Milan Kratina. Slovan Liberec loni koupil někdejší podnikatel ve vzdělávání Ondřej Kania, Slavii předtím energomagnát Pavel Tykač.