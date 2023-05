Odbyt maců a ipadů se propadá. Apple bojuje s nedostatkem součástek, sázka na Indii selhává | e15.cz

Americký technologický gigant Apple zaznamenal už dvě čtvrtletí po sobě pokles tržeb daný především poklesem prodeje „vlajkových“ produktů, tedy macbooků a ipadů. Navíc servis těchto výrobků dlouhodobě čelí nedostatku součástek. Ekonomiku Applu zachraňují v posledních letech placené služby. Situaci naopak nepomáhá přesun výroby části součástek do Indie kvůli tamní nevalné kvalitě.

Ekonomické potíže Applu plynou také z globálně nepříznivé ekonomické situace a náhlých výkyvů měn. I přes obnovu dodavatelského řetězce během prázdnin trvají obavy z vývoje poptávky poté, co v listopadu zabředla do covidových potíží čínská továrna Foxconn přezdívaná „iPhone City“. Navzdory tomu nedávná zpráva finančního ředitele Luky Maestriho naznačuje, že se postupně „výrazně zvyšují příjmy z prodeje iPhonů“.

Ve čtvrtletí končícím v březnu klesly celkové tržby společnosti Apple meziročně o tři procenta na 94,8 miliardy dolarů, a to zejména kvůli poklesu prodeje maců a iPadů. Čistý zisk se snížil o 3,4 procenta na 24,2 miliardy dolarů, ale přesto překonal odhady analytiků.

Navzdory celkovému růstu tržeb Applu klesly v minulém čtvrtletí prodeje o tři procenta v Číně a o osm v USA. Maestri naznačil, že očekává podobný růst tržeb i v následujících čtvrtletích.

Apple se v současnosti zaměřuje na rozvoj divize služeb, která zahrnuje digitální nabídky, jako jsou hudba, filmy a úložiště iCloud. Maestri uvedl, že tato divize má nyní 975 milionů předplatitelů po celém světě, což je téměř dvojnásobek oproti stavu před třemi lety. Tato divize se stala dlouhodobým ekonomickým motorem Applu.

Tržby divize služeb, včetně příjmů z App Store a licenčních poplatků, vzrostly o 5,5 procenta na 20,1 miliardy dolarů, což je v souladu s očekáváními. Nicméně, tento nárůst je pomalejší než 17procentní růst zaznamenaný v této oblasti v předchozím roce. Divize služeb přispěla k 22procentnímu podílu na celkových tržbách Applu a významně překonala marži hardwarových produktů.

Apple průběžně trpí nedostatkem součástek a náhradních dílů pro ipady a macbooky, což znesnadňuje opravy a údržbu. Může to vést ke zpomalení oprav, prodloužení doby výpadku zařízení a zvýšení nákladů. Zkušenosti z této oblasti má Smarty, servisní autorizovaná firma Applu v Česku.

„Situace je příznivější než v minulých letech, ale stále se vyskytují problémy s konkrétními součástkami a modelovými řadami,“ uvádí Petr Rozkošný z poprodejního servisu Smarty. „Výrobci se snaží zajistit dostatek materiálu a náhradních dílů, aby byly splněny termíny oprav a reklamací, ale v některých případech kvůli nedostatku komponentů nelze klientům rychle vyhovět,“ dodává.

„Všeobecně byl na evropském trhu obrovský nedostatek produktů a také růst koruny a pokles dolaru nutil na českém trhu dodavatele jít s cenou na minimum,“ doplňuje Martin Kalný, manažer společnosti iStyle.

Je důležité sledovat, jak Apple zareaguje, aby minimalizoval zpožďování oprav a zkrátil servisní časy, je přesvědčen technický ředitel společnosti ITS Tomáš Fišer: „Příjemně nás překvapilo, že i v komplikovaných dobách covidu a následně války na Ukrajině Apple prokázal, že má dobře zvládnutou podporu. Nezaznamenali jsme v tomto ohledu větší komplikace, které v tomto odvětví byly – a bohužel i stále jsou – časté, ať už jde o logistiku, nebo dostupnost komponentů.“

Nedostatek součástek v Applu ovlivňuje nejen opravy, ale i výrobu elektronických zařízení. Příliš tomu nepomohl přesun části výroby do Indie. Podle informací od zdroje obeznámeného se situací je zhruba polovina součástek, které opustí výrobní linku v továrně na výrobu krytů v jihoindickém Hosuru, ve špatném stavu a nelze je použít pro další montáž v čínském Foxconnu, což je partner Applu pro výrobu iPhonů. V praxi to znamená, že nelze použít polovinu produkce této továrny.

Apple nicméně v Indii vidí silný růstový potenciál zejména díky tomu, že se stala nejlidnatější zemí světa, když podle odhadů začátkem roku 2023 předstihla v počtu obyvatel Čínu. Apple plánuje rozšířit svou výrobu v zemi a do roku 2025 tam přesunout až 25 procent výroby iPhonů. V roce 2027 už by to měla být polovina produkce.