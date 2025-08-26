Delší zkušební doba chrání víc zaměstnavatele než zaměstnance, říká právnička Valíčková
Flexi novela zákoníku práce s sebou přináší některé výhody a praktické změny, které pocítí firmy i zaměstnanci. Mění mimo jiné zkušební doby, výpovědi, návraty rodičů do práce i mzdovou komunikaci. Flexi novela ale není podle právničky a odbornice na pracovní právo Ireny Valíčkové revolucí, spíše evolucí. Novelu jsme více rozebrali v rozhovoru pro FLOW.
U řadových pozic se maximum zkušební doby posouvá ze tří na maximálně čtyři měsíce, u vedoucích ze šesti na osm měsíců. Nově lze zkušební dobu dodatečně prodloužit dodatkem – před účinností novely to nešlo. Firmy tak nemusejí hned sáhnout po maximu a mohou reagovat podle vývoje spolupráce.
„Je tam limit maximálně osmi měsíců, ale je to podle mého názoru především výhodné pro společnosti nebo pro zaměstnavatele,“ říká Irena Valíčková. Firmy tak mohou začít se třemi nebo šesti měsíci a podle potřeby přidávat. Sčítání neexistuje – limit čtyř nebo osmi měsíců je pevný. Zaměstnanec ale s prodloužením musí souhlasit.
Výpovědi běží od doručení, u zavinění jen měsíc
Výpovědní doba nově startuje okamžikem doručení, nikoli až prvního dne následujícího měsíce. U důvodů na straně zaměstnance, typově při neuspokojivých výsledcích nebo porušování povinností, lze výpovědní dobu zkrátit na jeden měsíc. Riziko sporů ale nezmizí.
„Samozřejmě se to zneužívalo a zneužívat se to bude,“ připouští Valíčková u vágněji vymezených „neuspokojivých výsledků“.
Rodiče: legální přivýdělek na původní pozici a místo do dvou let
Novela usnadňuje rodičům malých dětí návrat na trh práce: rodiče si mohou u stejného zaměstnavatele přivydělávat i na původní pozici na dohodu. „Prakticky se zlegalizovalo to, co v současné době probíhalo,“ popisuje Valíčková. Zároveň mají mít rodiče držené původní místo až do dvou let věku dítěte.
Co v rozhovoru ještě uslyšíte:
- Jak v praxi správně smluvně ošetřit záskok za rodičovskou.
- Co přesně znamená zákaz mlčenlivosti o vlastní mzdě a kde jsou hranice.
- Jak do české praxe dopadne směrnice EU o rovnosti a transparentnosti odměňování.
- Brigády od 14 let: limity pracovní doby a co firmy skutečně využijí.
- Vstupní lékařské prohlídky u nerizikových profesí odpadají.
- Proč doručování výpovědi přestalo být loterií a kde firmy nejčastěji chybují.
- Jaké spory dnes převažují: neplatnosti výpovědí, bonusy, přesčasy.
- Proč české právo bude muset řešit regionální rozdíly v odměňování a co to udělá s HR procesy.
Pusťte si celý rozhovor ve FLOW.