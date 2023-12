Program uživatelských oprav zařízení, Apple Self Service Repair, přichází do České republiky a na Slovensko. Firma dovolí zákazníkům, aby si v případě potřeby mohli svá poškozená zařízení opravit sami doma a nemuseli s nimi navštívit servis. Nejde o žádnou přelomovou novinku, program funguje v USA od začátku roku 2022 a od konce loňského roku je dostupný i ve vybraných zemích Evropy. Nyní se služba konečně dostává i k nám a do několika dalších zemí. Na celém světě je jich počínaje dnešním dnem už 33.

Článek vyšel na webu MobilMania.cz