Významná část ekonomiky tvůrců na sociálních sítích a celého on-line marketingu se od přelomu roku otřásá v základech. Může za to společnost PayPal Honey (dříve známá jen jako Honey), vyvíjející stejnojmenné rozšíření webového prohlížeče, které uživatelům automaticky přiřazuje slevové kupóny do e-shopů podle stránek, odkud se do obchodu doklikali, například z kanálů youtubových influencerů. Firma čelí obvinění, že její program celý proces záměrně manipuluje a influencery okrádá o podíl z prodejů. PayPal Honey jakýkoliv nekalý záměr odmítá, přesto už čelí hromadné žalobě, jež škody vyčísluje na víc než pět milionů dolarů. Tato suma je jen prvním odhadem, a pokud se k žalobě přidají i další poškození, pravděpodobně dál poroste.

Vše odstartoval youtubový tvůrce na kanálu Megalag, který před vánočními svátky nahrál video „Exposing the Honey Influencer Scam“. V něm komplexně předložil řadu svých zjištění a údajných důkazů o tom, jak oblíbené rozšíření prohlížeče Honey, které vyhledává slevové kupony, přepisuje takzvané affiliate cookies, a to při mnoha různých krocích v průběhu online nákupu.

Za doporučení se platí

Affiliate cookies jsou soubory v počítači obsahující informace o tom, odkud nakupující na daný e-shop přišel a na jakou partnerskou slevu má například nárok. Pokud tedy uživatel klikne na odkaz vedoucí na internetový obchod umístěný pod videorecenzí svého oblíbeného kanálu na YouTube, například Linus Tech Tips, obchodník ví, odkud uživatel přišel a že má tvůrci videa vyplatit podíl z obchodu. Tyto odkazy také velmi často nesou exkluzivní slevu související třeba s reklamní kampaní ve spolupráci s daným tvůrcem – například když obchodník vytvořil ve spolupráci s tvůrcem specifický brandovaný produkt.

Celá kauza nicméně nabývá na významu, a hlavně peprnosti zejména kvůli tomu, že PayPal Honey posledních sedm osm let svůj program – rozšíření prohlížeče Honey – velmi intenzívně propagoval u mnoha stovek největších světových YouTube influencerů, do čehož investoval statisíce dolarů. Videa s propagací Honey dosud podle Megalagu nasbírala více než devět miliard zhlédnutí. A to na těch největších a nejslavnějších kanálech: nevyjímaje největší hvězdy amerického YouTube, jako je Marques Brownlee, největší YT kanál na světě Mr. Beast od Jimmyho Donaldsona nebo už zmíněný kanál Linus Tech Tips, za kterým stojí kanadský youtuber Linus Sebastian.

Video, které Megalag zhruba před týdnem nahrál, mezitím vyvolalo velmi silnou reakci tvůrců. Třeba youtuber Asmongold nazval PayPal Honey „kupónovou mafií“, a ani ostatní nešetří slovy jako „scam“, „špína“ a voláními po hromadné žalobě. Přesně toho se chytila právnická firma Kristensen Law Group, která mimo jiné sama provozuje YouTube kanál Legal Eagle s více než 3,5 miliony sledujících, a podala hromadnou žalobu s výzvou (samozřejmě na svém YT kanálu) všem, kdo se cítí být podvedeni, aby se připojili. Všem youtuberům, instagramerům i tiktokerům.

Prozatímní vyčíslená výše možných škod má podle Legal Eagle činit pět milionů dolarů. Vzhledem k tomu, jak je celá problematika komplexní a kolika tvůrců a obchodníků se týká – velmi pravděpodobně takřka celého oboru –, je pravděpodobné, že cifra dále poroste.

Kristensen Law Group navíc tvrdí, že se praktika Honey může týkat i takzvané programatické reklamy (tedy reklamy vložené při scrollování webovou stránkou či „nepřeskočitelné“ reklamy vložené do sledovaného videa), která také obsahuje affiliate cookies. V extrémním případě by to znamenalo, že si PayPal Honey díky svému programu přivlastňuje veškerý kredit za zhlédnutí reklamy uživatelem, který má rozšíření prohlížeče Honey nainstalováno.

Obvinění má už i měřitelný dopad. Rozšíření Honey si podle portálu 9to5google.com doposud odinstalovalo přes tři miliony uživatelů. Portál však svá tvrzení nepodložil daty.

Společnost PayPal Honey, kterou známý poskytovatel platebních řešení PayPal koupil v roce 2020 za zhruba čtyři miliardy dolarů v hotovosti, se ke kauze vyjádřila například pro web Tom’s Guide, kde popřela veškerá vznesená obvinění. Dave LeClair, který kauzu pro tento web sleduje, ale upozornil, že tvrzení PayPal Honey, že dodržuje „industry rules and practices“, tedy pravidla a praktiky odvětví, rozhodně neznamená, že je celé kontroverzi konec.