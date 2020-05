Elon Musk: V dětství šikanován, po studiích zadlužen, dnes na cestě k Marsu | E15.cz

Doug Hurley a Bob Behnken by měli během středy sednout do elektrovozu značky Tesla, dojet na rampu před přistavenou raketu Falcon 9 od společnosti SpaceX na Mysu Canaveral na Floridě a pokud vše dopadne dobře, vystřelit do vesmíru. Poprvé po víc než deseti letech ponese Američany do kosmu americké vesmírné plavidlo. I o tomto vedla s šéfem SpaceX Elonem Muskem autorka jeho biografie Ashlee Vanceová.

Podle Vanceové je složité popsat, co teď asi Musk cítí. Někdy je sdílný a rozšafný, jindy uzavřený do sebe. „Bude to intenzivní den,“ říká Musk tak, že to zní, jako by hlásil domů, že se opozdí na večeři.

V minulých letech vypustila SpaceX přes stovku raket, řada z nich se vrátila zpátky na místo startu. Právě tato schopnost raket Muskovy společnosti slibuje levnější vesmírné mise, než bylo dosud zvykem. Příležitost, která v tom je, oceňuje trh valuací SpaceX okolo 40 miliard dolarů.

„Amerika je skvělá země, není jiná země na světě, kde by se toto podařilo,“ poznamenává Musk.

Hlavně hlasitě

Pokud se chce někdo s Muskem nebo jeho možná tak trochu schválně budovaným kultem seznámit, měl by ho sledovat na twitteru. Stačí se podívat na jeho témata z nedávné doby: oznámil, že se zbaví všeho svého majetku včetně nemovitostí, oznámil narození a pojmenování syna „Ex-ash-A-twelve“, utrousil o své Tesle, že její akcie jsou předražené, a vykřikoval do světa také to, že otevře svou továrnu v Kalifornii, navzdory zákazům, i kdyby za to měl jít sedět.

„Ví, co dělá, ví přesně, čeho svou komunikací navenek chce dosáhnout,“ říká o Muskovi někdejší šéf komunikace Tesly Ricardo Reyes.

I do Muskových plánů všemožně vstoupil koronavirus. Musk proti němu bojoval, zejména proti panice kolem něj. Byť se některé jeho odhady ukázaly liché, dál soudí, že statistiky a to, co je v USA prezentováno jako počty nakažených, nelze brát vážně.

Musk je podle autorky jeho profilu provokatér. Užívá si to, že má kolem sebe skupinu věrných, kteří nezpochybňují žádné jeho komenty a názory.

„Je ale těžké udělat radost každému. To jde jen tehdy, pokud nebudete říkat kontroverzní věci. Jenže to je nuda a nikoho to nezajímá,” zamýšlí se. „Mé tweety nejsou vždy něco, za čím si pevně stojím, některé byly jistě i hloupé. Ty dobré ale převažují nad těmi špatnými,“ je si jistý Musk.

Příběh na film

Musk vyrůstal v Jihoafrické republice. Jeho rodina patřila k vyšší střední třídě. Jenže rodiče se rozvedli, ve škole zažíval šikanu, s otcem pak mladý Elon příliš nevycházel. V sedmnácti letech odcestoval na univerzitu nejdříve do Kanady, pak do USA. Otec prý o jeho cestě za moře pochyboval, prorokoval mu, že se vrátí za pár měsíců. Nestalo se tak.

Někteří kritici Muskovi vyčítají, že sice prodává svůj příběh jako úspěch selfmademana, přitom jej ale i v rozjezdu podnikání podporoval i původně pochybující otec.

„Zaplatil jsem si školu ze studentské půjčky, jako student jsem končil s dluhem 100 tisíc dolarů,” namítá Musk a přidává: „Podnikat jsem začal s jedním počítačem a autem, které jsem pořídil za 1400 dolarů.“

Sřih. Rok 2001. Společnost Pay-Pal, kterou Musk spoluzakládal, jde na burzu, hodnota jeho podílu dosáhne 160 milionů dolarů. Partneři slaví úspěšný exit. A právě tady na party Hard Rock Hotelu v Las Vegas se rodí nápad na další velkou věc.

Co bude dál

„Vidím Elona, jak si čte manuál na nějakou obskurní sovětskou raketu,“ vzpomíná Kevin Hartz, jeden z někdejších Muskových parťáků v Pay-Pal. „Hodně o tom tehdy mluvil a už tehdy s přídomky o tom, že změní svět,“ líčí Hartz.

Muskovi je třicet, je finančně nezávislý, má vizi. Myšlenka je to nicméně dost pošetilá, vesmírné lety jsou vládní záležitost. Uběhne pár let, Musk rozvíjí svou ultimátní myšlenku dostupné dopravy všeho druhu od elektroaut po vesmírné lety. Jenže raketám se moc nedaří, hlavně mají mnoho technických problémů. Tesla je před bankrotem. Do toho problémy v rodině a rozvod s Muskovou ženou, matkou jeho pěti dětí (čerstvého potomka se zmíněným kryptickým jménem má Musk se zpěvačkou Grimes).

Jenže přichází krize, tradiční věci nefungují, automobilky se koupou v problémech a následně vládních penězích. A Musk cítí šanci, hledá pro svůj příběh, pro své vize a sny investory, a ti s postupným oživováním ekonomiky a snaze najít nové fungující a zapomenout na staré nefungující jdou za svým „Ježíšem“.

Díky tomu se Muskovi pro jeho projekty daří lákat ty nejlepší techniky světa. No a teď se s jejich pomocí pokusí spárovat svůj vesmírný projekt s NASA.

A co bude dál? Musk chce vybudovat lidskou kolonii na Marsu. Jde o kombinaci dvou motivů. Udělat něco „big“ a mít záložní plán pro lidstvo v případě problémů typu srážky s asteroidem nebo pandemie, s níž teď lidstvo bojuje.

Ještě před nedávnem by nám to přišlo směšné, nemožné, bláhové, ale je to takové teď?