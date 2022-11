Polovodičová krize ustupuje, ale průmyslu v EU chybějí staré čipy | E15.cz

Analytická společnost IDC spočítala, že se počty PC dodaných v letošním třetím čtvrtletí meziročně propadly o 15 procent. HP jako dvojka na trhu spadla o 28 procent a třetí Dell o více než 21 procent.

Konkurenční Gartner mluví dokonce o propadu o téměř 20 procent. „Je to nejprudší pokles trhu od poloviny devadesátých let,“ popsala analytická ředitelka Gartneru Mikako Kitagawaová. „Narušení dodavatelského řetězce se sice konečně zmírnilo, ale vzhledem ke slabé poptávce po osobních počítačích na spotřebitelském i podnikovém trhu se velkým problémem staly nadměrné zásoby,“ dodala Kitagawaová.

Podle insiderů z trhu opadla nákupní horečka z doby největších covidových omezení, kdy si lidé kupovali počítače pro práci z domova nebo krácení volného času. Nyní vzhledem k inflaci a nejistým ekonomickým vyhlídkám škrtí nezbytné výdaje.

Situace s dodavatelskými řetězci ale zdaleka není stabilizovaná. Zatímco po PC poptávka klesla, například na servery či síťové komponenty se čeká dlouhé měsíce. „Objednávky musíme stále ještě třídit podle priority,“ potvrdil Armstrong z HPE. „Nějakou dobu potrvá, než se v rámci celého odvětví vytvoří dostatečné zásoby,“ doplnil jeden z ředitelů kutnohorského Foxconnu John Gallagher.

Potíže nejsou s vysoce pokročilými čipy vyráběnými nejmodernějšími procesy. Není třeba příliš obtížné sehnat procesory AMD pro instalaci do serverů. Společnosti jako TSMC, které tyto zakázkové čipy vyrábějí, investují do nových továren a moderních procesů, takže výrobní kapacity rostou.

Opačná situace nastává u méně sofistikovaných čipů vyráběných pomocí starších technologií, do nichž se tolik neinvestuje. Zástupci tchajwanských výrobců deníku E15 mimo záznam sdělili, že nemají zájem stavět továrny na starší čipy. Raději vybudují provozy s nejmodernějšími procesy, kde si výrobu čipů zadá třeba Apple, z čehož poplynou násobně vyšší marže. Také proto se TSMC navzdory vábení evropských politiků příliš nehrne na starý kontinent.

To nadále komplikuje situaci evropskému průmyslu, zvláště automobilkám. Ty používají starší, jednodušší, ověřené a levnější čipy, u kterých se nestavějí nové výrobní kapacity. „Tyto takzvané legacy čipy budou dál činit potíže. Týká se to modelů vyrobených pomocí procesu s 28 nanometry a výše,“ popsal Armstrong. „Jsou to staré čipy, ale v řadě oblastí jsou stále potřebné a ještě pět a možná i více let budou.“

Situaci by mohl zmírnit evropský zákon o čipech (Chips Act), jehož cílem je investovat 45 miliard eur do posílení výroby polovodičů. Automobilky a spol. nyní lobbují za to, aby peníze šly i na rozšíření starších výrobních procesů, nikoli jen na nejmodernější produkci, jak zákon o čipech zamýšlí.

Vyjednávání kolem normy vede díky předsednictví Rady EU Česká republika. „Naším cílem je dosáhnout kompromisu,“ uvedl Patrik Budský z ministerstva pro vědu, výzkum a inovace.

Ještě dlouho neřešitelným problémem bude závislost na dodávkách součástek z Asie, zejména z Číny. „Výroba řady prvků mimo Asii v podstatě neexistuje. Redistribuce řetězce, která je nyní vlivem krizí velkým tématem, ještě zabere hodně času,“ podotkl viceprezident hardwarových systémů v HPE Gerald Kleyn.