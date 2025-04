Pokud si platíte nejen O2 TV, ale také Voyo, možná vás rozčílil, naštval nebo zmátl přechod na novou sjednocenou službu OnePlay. V ruchu zákaznických zkušeností filtrovaných na sociálních sítích ovšem zaniká výjimečný byznysový příběh. To, co teď PPF předvádí, je totiž pohled do budoucnosti digitálních služeb. A to se nestává příliš často, a proto si zaslouží podrobnější rozbor.