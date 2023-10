Jak správně napsat strukturovaný životopis | Hledání práce | e15.cz

Strukturovaný životopis a jeho obsah

Doby, kdy CV vypadalo jako slohové cvičení, jsou nenávratně pryč. Doporučený standard dnes představuje strukturovaný životopis, ve kterém v přehledných bodech vystihnete všechny důležité informace – ideálně na 1–2 stranách. Personalisté ve firmách většinou nemají na delší pročítání životopisů čas a obsáhlým či komplikovaným formátem je spíše odradíte.

Strukturovaný životopis by měl být rozdělený do několika částí. Typicky se jedná o:

osobní údaje,

pracovní zkušenosti,

vzdělání,

další znalosti a dovednosti.

Osobní údaje

Z úvodní části musejí osoby pročítající CV okamžitě zjistit, kdo se k nim do práce hlásí. Mělo by zde být celé jméno, titul a také kontaktní údaje, aby se s vámi personalisté mohli spojit. Obvykle stačí uvést telefonní číslo a e-mail. O další kontakty by vás firma případně požádala později. E-mailová adresa by měla působit seriózně. Vyhněte se e-mailovým účtům s různými přezdívkami či vtipnými narážkami.

Další osobní údaje lze vnímat jako nepovinné. Často v této sekci uvidíte ještě:

datum narození (ve formátu den/měsíc/rok),

adresu,

státní občanství,

fotografii.

Díky fotografii si personalisté vaše CV snáze zapamatují. Životopis navíc působí důvěryhodněji. S fotkou ale do rozhodovacího procesu mohou vstupovat i osobní (ne)sympatie na straně posuzovatele. Fotografie v životopise by vás měla zachycovat od hlavy po ramena a musí být formální. Rozhodně sem nepatří selfie, momentky z dovolené nebo skupinové fotografie.

V některých případech můžete k osobním údajům v CV přidat ještě blog, webové stránky či sociální sítě, které mají s danou pozicí konkrétní souvislost. Například grafici či jiní kreativci tímto způsobem mohou odkázat na své portfolio.

Pracovní zkušenosti

Klíčová část životopisu, která personalisty zajímá nejvíce. Chronologicky (od nejnovější po nejstarší) v ní popíšete svoji profesní historii. Pokud je vaše pracovní kariéra již delší, zaměřte se na posledních 10–15 let. U každé pracovní zkušenosti uveďte:

název pozice,

zaměstnavatele,

začátek a konec pracovního poměru (ve formátu měsíc/rok – měsíc/rok),

krátký popis pracovní pozice.

Při popisování jednotlivých pozic se věnujte zejména náplni práce, hlavním zodpovědnostem a úspěchům. Uvést můžete i používané technologie a programy. Snažte se být konkrétní, ale zároveň vše sdělit přehledně – například za několika odrážkami.

V rámci chronologického řazení pozic si dejte pozor na časové mezery. Pokud jsou delší než zhruba tři měsíce, tak mohou vyvolávat pochybnosti. Snažte se je proto rovnou rozptýlit. Není nic neobvyklého, že jste si chtěli odpočinout a cestovat, soustředit se na rekvalifikaci či jste se potýkali s dlouhodobou nemocí. Neváhejte podobné informace v CV zmínit nebo alespoň buďte připraveni je při pohovoru smysluplně vysvětlit.

Vzdělání

Informace o vašem vzdělání ve strukturovaném životopise nesmí chybět. Do CV se uvádí nejvyšší dosažené vzdělání. Zaznít by mělo:

jméno školy,

obor studia,

rok ukončení studia (v případě studentů předpokládaný rok ukončení),

získaný titul.

Čerství absolventi mohou doplnit také téma závěrečné práce. U studentů bez praxe je vhodné tuto část rozšířit a uvést i střední školu. Nezapomeňte ani na studijní pobyty v zahraničí, zaměstnavatelé tyto zkušenosti většinou vítají. Stejně jako u pracovních pozic dodržujte chronologii od nejnovějších položek po nejstarší. V rámci vzdělání můžete uvést i další relevantní kurzy, které jste absolvovali (rekvalifikace, jednorázové kurzy, školení apod.).

Další znalosti a dovednosti

Prostor pro další informace, které by o vás zaměstnavatel měl vědět. Zmínit můžete například:

osobní charakteristiky a silné stránky,

vlastnictví řidičského průkazu,

jazykové dovednosti (vyjádřené úrovní A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky),

počítačové znalosti,

odborné dovednosti,

dobrovolnickou činnost,

volnočasové aktivity.

Zjednodušeně řečeno sem patří vše důležité, co se nevešlo do předchozích částí. Některé informace s prací bezprostředně nesouvisejí, ale slouží spíše k bližšímu poznání kandidáta. V CV mají své místo, ale určitě je nemusíte detailně rozepisovat. Vynechte také znalosti a dovednosti, kterými disponují v podstatě všichni pracovníci. Pokud se hlásíte do práce v kanceláři, těžko dnes někoho oslníte prací s internetem.

Životopis pro studenty bez praxe

Jak správně napsat strukturovaný životopis jako student nebo nedávný absolvent? I bez praxe můžete zaměstnavatele zaujmout. Jen se v CV musíte zaměřit na jiný typ informací, například na brigádu, dobrovolničení či na samotné vzdělání.

V životopise zdůrazněte především zkušenosti, které s danou pozicí souvisejí. Pokud za sebou máte brigády v jiném oboru, věnujte jim menší pozornost. U pracovních pozic doplňte také typ úvazku. Jestliže jste zcela bez praxe nebo jsou vaše brigády pro vybranou pozici nepodstatné, můžete v CV nejprve uvést vzdělání a až poté pracovní zkušenosti.

Upozorněte i na své studijní úspěchy, školní projekty, výměnné pobyty nebo na účasti v různých soutěžích. Zaměstnavateli tak ukážete aktivitu a cílevědomost. Pomůže vám rovněž motivace učit se novým věcem či pozitivní vztah k moderním technologiím. Právě z těchto důvodů firmy často hledají zaměstnance mezi studenty a absolventy.

Životopis se základním vzděláním

Opustili jste školu již v 15 letech? Pak do CV uvedete základní školu. Totéž učiní osoby s nedokončenou střední školou. Základní škola je v těchto případech nejvyšším dosaženým vzděláním. Do životopisu ale můžete přidat i nedokončené studium – zejména když se vám získané zkušenosti budou při vykonávání práce hodit. Nicméně z CV by mělo jasně vyplývat, že jste školu nedokončili. Zároveň si pro tuto skutečnost připravte vysvětlení. Při pohovoru na nedokončenou školu s největší pravděpodobností přijde řeč.

Životopis se základním vzděláním vás při hledání práce může limitovat. Je proto důležité kvalitně zpracovat další části. V CV tedy vypíchněte své pracovní zkušenosti, absolvované kurzy, školení a další odborné dovednosti.

Životopis anglicky

Potřebujete životopis anglicky? Při vytváření CV dodržujte stejná pravidla a strukturu jako v českém jazyce. Pozor si dejte především na chyby v angličtině. Zaměstnavateli jimi rovnou dáváte najevo, že nezvládnete zpracovat důležitý dokument. Životopis si před odesláním nechte zkontrolovat rodilým mluvčím nebo alespoň někým, kdo anglicky mluví lépe než vy. Pomoci vám mohou také programy kontrolující gramatiku v angličtině.

Životopis by měl být jazykově jednotný – držte se jednoho druhu angličtiny. V evropském prostředí půjde typicky o britskou angličtinu. V USA nebo u americké společnosti zase bude vhodnější použít americkou angličtinu. Dále si nezapomeňte nastudovat zvyklosti a pravidla dané země, ať nejste oproti konkurenci znevýhodněni. Na jaké další drobnosti si při psaní CV v angličtině dát pozor?

Telefonní číslo pište v mezinárodním tvaru, tzn. s předvolbou +420.

U jména neuvádějte titul. Zkratky Ing. či Mgr. se v zahraničí nepoužívají a budou působit spíše matoucím dojmem.

Pokud podle jména nemusí být cizincům jasné vaše pohlaví (a zároveň nepřikládáte fotografii), neváhejte přidat kolonku gender (pohlaví).

Časté chyby a omyly v CV

Kvalitně napsaný strukturovaný životopis představuje při hledání práce naprostý základ. Na úpravu CV si vyhraďte dostatek času, klidně několik dní. Tato investice se vám rychle vrátí. V životopisech se totiž běžně objevuje množství chyb a dobře zpracované CV okamžitě vynikne. Jaké chyby patří k těm nejčastějším?

Nepravdivé informace : Při psaní CV se držte pravdy. I když si některé znalosti vymyslíte, dříve či později je budete muset prokázat v praxi. V konečném součtu si tedy nijak nepomůžete. Lež nakonec stejně vyjde najevo a způsobí vám akorát nepříjemnosti.

: Při psaní CV se držte pravdy. I když si některé znalosti vymyslíte, dříve či později je budete muset prokázat v praxi. V konečném součtu si tedy nijak nepomůžete. Lež nakonec stejně vyjde najevo a způsobí vám akorát nepříjemnosti. Špatná gramatika a překlepy : Aneb jak zaměstnavateli hned ukázat, že při práci děláte chyby. Životopis si před odesláním raději několikrát projděte nebo ho dejte zkontrolovat někomu, kdo má gramatiku v malíku.

: Aneb jak zaměstnavateli hned ukázat, že při práci děláte chyby. Životopis si před odesláním raději několikrát projděte nebo ho dejte zkontrolovat někomu, kdo má gramatiku v malíku. Univerzální CV pro všechny : Jak správně napsat strukturovaný životopis, když se hlásíte na různé pracovní pozice? Jednoduše se smířit s tím, že vám jedno univerzální CV stačit nebude. Životopis byste vždy měli upravit tak, aby vybrané pozici odpovídal. Základ samozřejmě zůstává stejný, ale snažte se zdůraznit činnosti či dovednosti, které mají vztah k inzerované pracovní náplni.

: Jak správně napsat strukturovaný životopis, když se hlásíte na různé pracovní pozice? Jednoduše se smířit s tím, že vám jedno univerzální CV stačit nebude. Životopis byste vždy měli upravit tak, aby vybrané pozici odpovídal. Základ samozřejmě zůstává stejný, ale snažte se zdůraznit činnosti či dovednosti, které mají vztah k inzerované pracovní náplni. Délka a nepřehlednost : Zkuste si svůj životopis projít za 10 sekund. Co jste si z něj odnesli? Personalista nad vaším CV možná nebude trávit delší dobu. I během této krátké chvíle by o vás měl zjistit to nejdůležitější. Klíčové informace proto musejí být uvedeny jasně a přehledně. Nesklouzněte ale k opačným extrémům, například křiklavým barvám nebo mnoha typům fontů.

: Zkuste si svůj životopis projít za 10 sekund. Co jste si z něj odnesli? Personalista nad vaším CV možná nebude trávit delší dobu. I během této krátké chvíle by o vás měl zjistit to nejdůležitější. Klíčové informace proto musejí být uvedeny jasně a přehledně. Nesklouzněte ale k opačným extrémům, například křiklavým barvám nebo mnoha typům fontů. Nadbytečné informace: Některé údaje se do životopisů nehodí, přesto se v nich často objevují. Do této kategorie patří například místo narození, rodinný stav, počet dětí nebo informace o sexuální orientaci.

Nezaměstnanost v Česku

Poté, co životopis do práce či na brigádu pošlete, už nezbývá než čekat. Případným odmítnutím se nenechte odradit. Do hry vstupuje mnoho faktorů – pozice mohla být klidně zrušena, změněna nebo na ni byl nakonec přesunut pracovník z jiného oddělení. Důležitou roli hraje také celospolečenská situace, která se promítá do nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se v České republice dlouhodobě drží na nízké úrovni. Podle posledních dostupných dat činila v letošním červenci 2,7 procenta.

Čtvrtletí Míra zaměstnanosti (%) Obecná míra nezaměstnanosti (%) Míra ekonomické aktivity (%) 1. čtvrtletí 2022 58,3 2,5 59,7 2. čtvrtletí 2022 58,4 2,4 59,8 3. čtvrtletí 2022 58,7 2,2 60,0 4. čtvrtletí 2022 58,8 2,2 60,1 1. čtvrtletí 2023 58,8 2,6 60,4

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, 20. 9. 2023