Chatbot od OpenAI má své mouchy. I tak je to ale úctyhodná technologie.

Je nacismus špatný? Ano. Je komunismus špatný? Ne nutně, protože někdo může příklady Kuby a Severní Koreje považovat za úspěšné aplikování komunistických myšlenek do praxe. Alespoň to tvrdí nová verze chatbota ChatGPT, který na internet vypustila společnosti OpenAI. Na druhou stranu poloostrov Krym je dle umělé inteligence navzdory ruské anexi stále ukrajinský.

Schopnosti chatbota, který během pár sekund umí v češtině napsat několik odstavců na téměř libovolné téma, jsou poměrně úctyhodné. Jak někteří lidé na sítích spekulovali, může to být poměrně zásadní posun pro studenty po celém světě. Pro nikoho už nebude složité napsat esej, referát či jiný útvar – minimálně zásadní obrysy mu může načrtnout umělá inteligence za méně než deset sekund.

Nicméně neznamená to, že by si studenti mohli hodit nohy na stůl a nechat počítač tvořit. Znalosti, zejména v jiných jazycích, než je angličtina, má AI stále značně omezené. Může se tak stát, že na otázku, kdo je nejdéle sloužícím premiérem na světě, odpovídá platforma od OpenAI, že je jím jistý Kajimír Čížek, který má být od roku 2012 slovenským premiérem.

Tato odpověď má hned několik problematických bodů: žádný Kajimír Čížek neexistuje a stejně tak je i křestní jméno Kajimír vymyšlené. Systém přitom zná Roberta Fica, který v daném období byl premiérem. Tento fakt ovšem ignoruje.

„To je stejné jako článek o požáru v Českém Švýcarsku. Ten model neví nic o požáru v Českém Švýcarsku, stejný článek napíše o požáru Pražského hradu v roce 2022. Je to jazykový model, jeho cílem je napsat smysluplný článek na jakékoli téma. To se nerovná skutečnosti,“ vysvětluje možná omezení podnikatel Filip Molčan, který nám na toto téma odpověděl na Twitteru.

Nicméně je zajímavé s AI debatovat o samotné podobě a kontextu umělé inteligence. S rozvojem této technologie se například v posledních měsících stále více diskutuje otázka autorských práv, tedy kdo má na díla vygenerovaná AI systém autorské právo – tyto nástroje totiž zkrátka vycházejí už z existujících děl. Je jedno, zda se jedná o texty či umělecká díla. Namístě je tak otázka, jestli autorská práva patří původním autorům, programátorům, kteří vytvořili daný systém, nebo člověku, který naťukal pokyny, dle nichž se má umělá inteligence řídit a tvořit.

„Je důležité si uvědomit, že autorská práva na díla vytvořená AI nejsou automaticky vlastnictvím AI nebo stroje, který dílo vytvořil. AI jsou navržené tak, aby byly schopné vytvářet různá díla na základě naučených informací a znalostí, ale nemají schopnost pojmout nebo chápat autorská práva nebo autorství,“ odpověděl chatbot na otázku autorských práv.

Chvíli tak zřejmě ještě bude trvat, než umělá inteligence povstane a nahradí lidi. Do té do bychom ale měli vyřešit otázky, jako jsou právě autorská práva. Zvlášť u kreativních profesí typu grafik či ilustrátor může být poměrně frustrující, že modely AI vycházejí z jejich práce, ale ve výsledku je mohou o práci připravit. V zájmu toho, aby se společnost nebála tuto technologii adoptovat, by právě nastíněné otázky měly mít jasnou odpověď.

Facebook vysával daňové informace. Na povrch vyplaval další skandál sociální sítě Facebook. Skupina žalujících obvinila ve Spojených státech mateřskou společnost Meta z toho, že sociální síť využívala protiprávně informace o daňových záznamech uživatelů. Ty získávala ze stránek, které pomáhají s podáním daňového přiznání. Facebook tak měl k dispozici například informace o příjmech konkrétních uživatelů.

Apple nechce být závislý na Číně. Nejhodnotnější společnost světa Apple usiluje o to, aby snížila závislost výroby iPhonů na Číně. Do této chvíle v asijské zemi Apple vyráběl i přes 85 procent celkové produkce. Nyní se chce zaměřit na okolní země jako Indie a Vietnam, ve kterých už v současné době drobná část výroby probíhá.

DHL koupí dva tisíce elektrododávek. Elektromobilita se rozšiřuje do byznysu, nyní ho pro poslední část trasy dopravy bude využívat přepravní společnosti DHL. Od automobilky Ford do konce příštího roku koupí dva tisíce elektrododávek E-Transit. Rozšíří tak svou současnou flotilu, která čítá 98 elektrovozů.

Tesla dodala první Semi vozy. Tesla Elona Muska dodala první elektrotahače Semi, prvním zákazníkem je společnost PepsiCo. Nicméně původní termín byl už v roce 2019. Do roku 2024 chce americká společnost k zákazníkům dostat 50 tisíc vozů tohoto modelu.