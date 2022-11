Gen, společná firma Avastu a Nortonu, zvěstuje digitální svobodu  | E15.cz

Transakce v hodnotě 8,6 miliardy dolarů je patnáct měsíců po oznámení dokončena. Společný podnik Avastu a NortonLifeLocku se bude pod názvem Gen od úterý 8. 11. obchodovat na americké burze Nasdaq. Avast se v minulých měsících stáhnul z parketů v Londýně a Praze. Nově vzniklý podnik má pod sebou několik kyberbezpečnostních nástrojů a značek, a to Avast, AVG, Avira, Norton, LifeLock, CCleaner a ReputationDefender.

„Všichni jsme součástí nové generace, bez ohledu na věk. Nejde o generaci X, Y nebo Z. Jsme generace D – digitální generace. Gen sdružuje přední značky, které chránily již první generaci lidí připojenou k internetu. A nyní má za cíl posilovat svobodu v digitálním prostředí,“ uvedl generální ředitel Vincent Pilette.

Spojením firem vzniká společnost, která se zařadí mezi dvacet největších softwarových firem na světě. Před fúzí měl Avast kolem 430 milionů uživatelů, NortonLifeLocku 80 milionů.

Vedení nové společnosti klade důraz na posilování digitální svobody. „Technologický pokrok přinesl vymoženosti, které jsme si nedokázali dříve ani představit. S nimi ale přišly i nové komplikace a hrozby. V Genu hodláme nasměrovat svoji energii, vědomosti a globální dosah na řešení těchto problémů a posílení digitální svobody lidí na celém světě,“ uvedl prezident Genu Ondřej Vlček, který v minulosti řídil Avast.

Z Česka kromě něho zasednou ve vedení firmy Michal Pěchouček jako technický ředitel a Vítězslav Šantrůček jako ředitel vývoje. Spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš je členem představenstva v neexekutivní roli.

Baudiš s druhým zakladatelem Eduardem Kučerou zůstanou významnými akcionáři. V rámci spojení si zvolili možnost získat více akcií oproti hotovosti. Držitelé necelých 64 procent akcií Avastu si vzali hotovost, zbytek zvolil akcie Nortonu.

Gen bude mít jedno sídlo v Arizoně a druhé v Praze. „Vznik Genu vnímáme i jako most ke spolupráci mezi Evropou a USA v tak strategicky důležité oblasti, jakou jsou kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí na internetu,“ dodává Vlček. Centrem vývoje nových produktů by měla být Praha.

„Gen je nepochybně největší globální softwarovou firmou s R&D centrálou v Česku. Pro Českou republiku je to dobrá zpráva, protože budeme ve značném měřítku pracovat na nejmodernějších technologiích včetně umělé inteligence, decentralizovaných systémů identit a nejnovějších trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti, kam patří třeba ochrana před algoritmickými manipulacemi a dalšími kognitivními hrozbami,“ vysvětluje prezident společnosti.

Spojení Avastu s NortonLifeLockem bylo z velké části defenzivní, na poli kyberbezpečnosti mají stále větší význam technologičtí obři, jako jsou Microsoft, Apple nebo Google. I to byl jeden z důvodů, proč britský antimonopolní úřad shledal, že nově vzniklý podnik nebude narušovat hospodářskou soutěž. „Defender (antivirus společnosti Microsoft – pozn. red.) pravděpodobně dále posílí postavení Microsoftu jako konkurenta do budoucna,“ uvedl ve zprávě britský regulátor.

Avast v posledních měsících naznačil, jakým dalším směrem se v oblasti kyberbezpečnosti vydá. Konkrétně to je odvětví decentralizovaných identit, měla by tak vzniknout přímá konkurence nástrojům, jako jsou Apple ID nebo Google Account.

„Chceme umožnit fundamentální změny správy identity lidí na internetu. Hodláme nabídnout alternativu, kdy nebude třeba žádná banka, stát, Google nebo Facebook. Jde o to vytvořit způsob verifikace nezávislý na centrálních identitách,“ popsal už dříve pro deník E15 Michal Pěchouček. Avast už proto investoval do amerického startupu Evernym a kanadské firmy SecureKey. Podle vedení Avastu by se právě decentralizované identity mohly stát „další velkou věcí“.

Avast na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu celosvětově využívá přes 435 milionů uživatelů, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.

NortonLifeLock s tržní hodnotou přesahující 14 miliard dolarů dříve působil na trhu pod názvem Symantec. Sekci bezpečnostního softwaru zaměřenou na podniky a úřady však v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.