Neuralink: Musk představí čipy pro propojení mozku a počítače | E15.cz

Technologie Neuralinku má napomoci propojení lidských smyslů s umělou inteligencí. Majitel automobilky Tesla či společnosti SpaceX ukázal pokrok svého projektu na svém oficiálním twitterovém účtu.

Samotné zařízení vypadá podobně jako naslouchátko. Mělo by tedy být umístěno za uchem uživatele a napojeno na mozek.

Kromě představení Neuralinku by mělo dojít také k ukázce druhé generace robota, který je schopný implantovat přenosová vlákna přímo do lidského mozku. Celá operace by měla zabrat jen asi čtvrt hodiny.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific

Počáteční fungování Neuralinku má sloužit především těžce fyzicky postiženým osobám. Předpokládá se, že právě testování na lidských subjektech by mělo začít letos.

Společnost Neuralink byla založena Elonem Muskem již v roce 2016 a v součanosti sídlí v kalifornském San Francisku. Součástí jejího týmu jsou neurologové, neurochirurgové a další experti. Pro své výzkumné účely obdržela společnost v minulém roce částku ve výši 158 milionů dolarů, tedy více než 3,5 miliardy korun.