Dell ruší tisíce pracovních míst kvůli propadu prodejů | E15.cz

Až dojde k propuštění avizovaného počtu zaměstnanců, společnost Dell bude mít nejnižší počet pracovníků od roku 2017. K propadu prodejů osobních počítačů dochází poté, co firma zažila naopak velký „boom“ během pandemie. Provozní ředitel společnosti Dell Jeff Clarke sdělil, že podmínky na trhu se nadále zhoršují a budoucnost je nejistá. Informaci přinesl americký zpravodajský web Bloomberg.

Analytická společnost IDC teď uvedla, že odbyt osobních počítačů loni ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů prudce klesl. Mezi velkými společnostmi zaznamenal největší pokles právě Dell, kterému se podle IDC meziročně snížily prodeje o 37 procent. Přibližně 55 procent příjmů přitom společnosti Dell generují právě osobní počítače.

Dell v Česku zatím o propouštění nehovoří a na otázku, zda se tento krok dotkne i tuzemské pobočky, společnost odpověděla vyhýbavě. „Najímání nových zaměstnanců je pozastaveno již od června, zároveň jsme od té doby snížili i další výdaje. Cílem je zvýšení efektivity, abychom i nadále mohli našim zákazníkům a partnerům přinášet kvalitní a inovativní služby i produkty,“ uvedl mluvčí společnosti Dell Václav Kotyk. Provozní ředitel Jeff Clarke zaměstnancům propouštění vysvětlil tím, že pozastavení náboru a omezení cestování už nestačí.

Propouštění v posledních měsících zasáhlo celý technologický sektor včetně řady konkurentů společnosti Dell. Firma HP Inc. v listopadu oznámila propuštění přibližně šesti tisíc zaměstnanců. Společnosti Cisco Systems Inc. a International Business Machines uvedly, že propustí asi čtyři tisíce pracovníků. Technologický sektor loni oznámil redukci celkem 97 171 pracovních míst, což je o 649 procent více ve srovnání s rokem 2021. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Challenger, Gray & Christmas.

Rušení pracovních míst se však týká i dalších technologických obrů. V posledních týdnech ohlásil hromadné propouštění například Microsoft, který se letos chce zbavit deseti tisíc pracovníků, nebo mateřská společnost Googlu či YouTube Alphabet. Ta se rozloučí s dvanácti tisíci zaměstnanci. Už v minulém roce výrazně seškrtala počet pracovních míst také společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram. Nový majitel konkurenčního Twitteru Elon Musk na podzim ztenčil svou pracovní sílu dokonce o polovinu.

Zatímco společnost Dell propouštění vysvětluje nedostatečnými prodeji osobních počítačů, důvodů, proč technologičtí obři propouštějí, je více. Všichni najali během pandemie kvůli zvýšené poptávce velké množství nových zaměstnanců. Teď ovšem světová ekonomika zpomaluje, americká centrální banka Fed zvyšuje úrokové sazby, zákazníci méně utrácejí a korporacím tím klesají příjmy z online reklamy. A tak přestože zmiňované firmy vygenerovaly v covidových letech rekordní tržby, jejich raketový růst se zadrhl.