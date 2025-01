Raketa od Space X vynesla do vesmíru českou družici TROLL

Z Vandenbergovy základny amerických vesmírných sil v Kalifornii v úterý odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která do kosmu vynesla mimo jiné i družici TROLL od brněnské firmy TRL Space. Součástí družice je hyperspektrální kamera, která z oběžné dráhy kolem Země umožní pořizovat detailní snímky povrchu a pomůže s přesnějším mapováním například stavu životního prostředí.

Falcon 9 opustil startovací plošinu v 11:09 místního času (20:09 SEČ). Zhruba po osmi minutách letu se první stupeň rakety vrátil zpět na Vandenbergovu základnu. SpaceX první stupně raket opakovaně využívá k dalším startům.

Družice s hyperspektrální kamerou je na oběžné dráze nejen první česká, ale zároveň jedna z mála s obdobným vybavením. „Satelitů s hyperspektrální kamerou s vysokým rozlišením jsou na oběžné dráze pouze jednotky. Hyperspektrální snímky jsou také velmi náročné na zpracování a využití. Podobné satelity navíc prioritně nepokrývají Českou republiku. Díky přístupu k těmto datům bude mít Česko unikátní příležitost využít ohromný potenciál hyperspektrálních dat pro zemědělství, ochranu životního prostředí či bezpečnost,“ uvedl už v červnu Petr Boháček, manažer strategie z TRL Space.

Vedle hyperspektrální kamery je družice TROLL vybavena také softwarem s umělou inteligencí od sesterského startupu Zaitra, který se postará o vyhodnocení dat přímo na palubě satelitu. Bezpečnost přenosu signálu mezi Zemí a družicí zajistí nový software pro šifrovanou komunikaci od další sesterské společnosti Corac.

Aparát TROLL vynesla raketa Falcon 9 v rámci mise Transporter 12. Úkolem těchto sdílených misí je hromadná doprava malých satelitů do kosmu. V nákladovém prostoru dnešního letu bylo 131 satelitů. Portál Space.com poznamenal, že to je vysoký počet, ale není rekordní. Ten SpaceX učinila v lednu 2021, kdy do vesmíru během mise Transporter 1 vynesla 143 družic.

VIDEO: Komentovaný start rakety