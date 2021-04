Futuristická rouška jako ze sci-fi má sluchátka i větráky | E15.cz

Futuristická maska Xupermask, která se na trh dostane už tento čtvrtek, je sci-fi hybrid obličejové roušky, chytré elektroniky a designu. Bude se prodávat za 299 dolarů a její majitel kromě třírychlostních větráků, mechanického filtru vzduchu a HEPA filtru dostane i sluchátka regulující okolní hluk, mikrofon, LED světla pro lepší noční pohyb a vyměnitelné řemínky.

Baterky v celé masce by pak měly vydržet zhruba sedm hodin, poté ji bude nutné znovu nabít. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv sice zatím Xupermask neschválil pro lékařské použití, veřejnost ji ale prý využívat může.

Stojí za ní William Adams, rapper známý taky jako will.i.am, který se proslavil jako člen úspěšné kapely The Black Eyed Peas, v posledních letech se ale spíše než hudbě věnuje novým technologiím. Je pravidelným účastníkem konference Dreamforce, v minulosti investoval do Beats Electronics a Tesly a působí jako ředitel kreativních inovací firmy Intel.

Nebylo tedy velkým překvapením, když se loni na předávání MTV Video Music Awards objevil ve vlastnoručně vyrobené masce, která vypadala spíš jako mimozemská helma. Maska zaujala ředitele společnosti Salesforce Marca Benioffa, který Adamse propojil s šéfem firmy Honeywell Dariusem Adamczykem. Začala se rodit futuristická rouška, jejíž celosvětový prodej se spustí už ve čtvrtek.

Xupermask vznikla ve spolupráci s oceňovaným kostýmním návrhářem Josem Fernandezem. Ten v minulosti pracoval třeba na marvelovském blockbusteru Black Panther a navrhoval i obleky pro budoucí vesmírné turisty společnosti SpaceX Elona Muska.

„Žijeme ve sci-fi době,“ řekl William Adams v rozhovoru pro The New York Times. „Tahle pandemie je jako z nějakého filmu. My ale nosíme roušky, které jako by vypadly z minulosti. Proto jsem chtěl udělat masku, která by víc seděla do současné doby.“

William Adams si myslí, že roušky ze života lidí jen tak nezmizí a postupně se stanou naší součástí, podobně jako třeba boty. „V Japonsku a jihovýchodní Asii měli SARS, porazili ho, ale roušky už nesundali,“ řekl Adams ve zmíněném rozhovoru.

Podle něj patří jeho Xupermask do úplně nové kategorie chytré masky, která se během let stane běžnou součástí výbavy každého člověka. Adams tak podle svých vlastních slov doufá, že pomocí Xupermask spustí nový módní trend.