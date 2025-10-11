Recenze iPhone 17 Pro Max: Komplexní upgrade s určitou mírou kontroverze
Apple Keynote na začátku září přinesla omlazené portfolio iPhonů, které jsou tentokrát hodně jiné. Nejvybavenější modely s přídomkem Pro zahodily elegantní kabátek a jsou z nich stoprocentní pracovní nástroje. iPhone 17 Pro Max pak představuje to nejlepší z portfolia mobilů společnosti Apple.
Chcete elegantní a stylové zařízení? Apple představil iPhone Air, supertenký telefon, který si zachoval titanové šasi a má svého majitele patřičně reprezentovat. Oproti tomu iPhony 17 Pro jsou zaměřeny na tvrdý výkon ve všech ohledech. I proto se Apple nebál nasadit poněkud odvážnou oranžovou barvu – v řadě Pro vůbec poprvé takto výraznou.
Design iPhone 17 Pro Max
Už od iPhonu 11 Pro šlo o stylové telefony s nejvyšší možnou výbavou. Měly eleganci, ale zároveň výkon a maximum možností, které mobilní technologie nabízely. iPhony 15 Pro a 16 Pro pak vyměnily ocelové šasi za titanové, což tento dojem ještě umocnilo. iPhony 17 Pro však prošly nejzásadnější designovou změnou od prvního profesionálního modelu – ušlechtilé materiály opustily a přešly k unibody tělu z kovaného hliníku.
Není to nutně špatně. Změna je účelná i proto, že v portfoliu přibyl právě iPhone Air. iPhone 17 Pro Max je k dispozici ve třech barevných variantách: kosmické oranžové, stříbrné a temně modré. První zmíněná je výrazná a kontroverzní, ale rozhodně ne usedlá. Stříbrná je neutrální, neurazí ani nenadchne. Temně modrá pak bude pro manažerský segment asi nejpřijatelnější, ale docela nudná.
Použití nového šasi má své opodstatnění. Díky němu se do zařízení vešla doslova obří baterie a nová chladicí evaporační komora, jejímž jasným cílem je zamezit nechtěnému přehřívání a s ním spojené ztrátě výkonu. Přes celou horní šířku zad se navíc roztáhla plošina fotoaparátů a sklo je přítomno jen zhruba na dvou třetinách zad, aby propouštělo bezdrátové nabíjení. Tato úprava vzhledu posunula i logo společnosti: není uprostřed telefonu, ale uprostřed skleněné plochy.
Navzdory trendu zmenšování a ztenčování iPhone 17 Pro Max mezigeneračně narostl a ztěžkl. Odolnost ale zůstává podle IP68 (až 30 minut v hloubce do šesti metrů). V oblasti akčního tlačítka se žádné novinky neodehrály; totéž platí o loňské novince – ovladači fotoaparátu. Ten se chová a funguje stejně.
- iPhone 17 Pro Max – rozměry a hmotnost: výška 163,4 mm, šířka 78 mm, tloušťka 8,75 mm; hmotnost 231 g
- iPhone 16 Pro Max – rozměry a hmotnost: výška 163 mm, šířka 77,6 mm, tloušťka 8,25 mm; hmotnost 227 g
Displej iPhone 17 Pro Max
Parametry jako technologie, velikost a rozlišení displeje zůstaly v porovnání s iPhonem 16 Pro Max stejné. Jsou tu ale tři zásadní novinky. První je zvýšení maximálního jasu z 2 000 nitů na 3 000 nitů – díky tomu je používání zařízení na přímém slunci znatelně pohodlnější.
Pak je tu antireflexní vrstva, která účinně redukuje odlesky, které sklo displeje zachytává. Apple ji nasadil do celého zářijového tria iPhonů, což je příjemné překvapení. Řada konkurentů jako Samsung si tuto úpravu dosud vyhrazuje jen pro nejvybavenější modely Galaxy S Ultra. Ostatní výrobci ji zatím zdárně ignorují a Apple je tak teprve druhou společností, která se o komfort zobrazování obsahu podobným způsobem stará.
I když je hliníkové tělo měkčí než ocel a titan, a tím pádem i více náchylné nejen na poškrábání, ale také na různé vrypy, displej má sklo Ceramic Shield 2, které má mít podle Applu trojnásobnou odolnost proti poškrábání. Po 14 dnech používání nejeví ani nejmenší vlasový škrábanec. To se dá říci i o samotném šasi, kolem něhož se vytvořila přehnaná kontroverze, která už má i své jméno – „scratchgate“. Kdo ale reálně nosí telefon po kapsách s takovými předměty, které by ho poškrábaly? A pokud jde o odolnost zadního skla (které má předchozí specifikaci Ceramic Shield), za jeho „poznamenání“ mohly především už opotřebované MagSafe stojánky v prodejnách.
- iPhone 17 Pro Max – displej specifikace: 6,9" OLED Super Retina XDR displej s technologií ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, rozlišení 2868 × 1320 při 460 pixelech na palec, špičkový jas (venku) 3 000 nitů
Výkon iPhone 17 Pro Max a čip A19 Pro
Čip A19 Pro je ten nejpokročilejší, který Apple zatím ve svých iPhonech nasadil. Je ale otázkou, do jaké míry dokážete jeho vlastnosti využít. Dnes pravděpodobně nemáte problém ani s předchozí generací, nebo dokonce s čipem A17 Pro, který byl použit v iPhonech 15 Pro a měl jako první u Applu hardwarově akcelerovaný ray tracing (sledování paprsků světla ve hrách).
Jeho potenciál zužitkujete především při té nejnáročnější práci, tedy při nahrávání a střihu 4K videa. Potrápit ho možná dokážou i ty nejnovější hry, které ale do App Storu teprve přijdou. Uvidíme, co generativní AI, která je u nás v EU v podobě Apple Intelligence zatím příliš omezená na to, aby byla více využitelná.
Unibody tělo a již zmíněná odpařovací komora ale zajišťují ideální odvod tepla, kdy iPhone při svém extrémním zatížení nehřeje jen v místě čipu, čímž také tak rychle neztrácí výkon. Deionizovaná voda v utěsněné komoře odvádí teplo od čipu opravdu účinně a rozprostírá ho do celého těla, takže ano, telefon sice hřeje, ale méně a po větší ploše.
Paměť RAM Apple oficiálně neudává, je ale 12GB a postačí pro plnohodnotnou a pohodlnou práci i při mnoha otevřených aplikacích. Interní úložiště startuje na 256 GB, k dispozici je ale i 512 GB, 1 TB a nově také obří 2TB paměť. Zajímavostí je, že Apple zde prvně použil čip N1, což je síťový čip podporující připojení Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a síť Thread. Má být efektivnější, spolehlivější a má společnosti pomoci od závislosti na Broadcomu, tedy společnosti, která síťové čipy Applu dosud dodávala.
- Čip A19 Pro: 6jádrové CPU se dvěma výkonnostními a čtyřmi úspornými jádry, šestijádrové GPU s Neural Acceleratory, 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerované sledování paprsků
Fotoaparáty iPhone 17 Pro Max
Jsou tu pořád tři, nově ale mají sjednocené rozlišení na 48 MPx. Největší změny se odehrály u teleobjektivu, který na toto rozlišení poskočil z předchozích 12 MPx. Používá tetraprizmatickou konstrukci další generace a má o 56 procent větší snímač, i když se jeho ohnisko snížilo. Z 5× zoomu a 120mm ohniska jsme tak udělali krok zpět na 4× zoom a 100mm ohnisko. Jenže protože je tu 48MPx rozlišení, jde fotit i na 8× přiblížení, tedy 200mm ohnisko. Je to jako u hlavního fotoaparátu, který také umí fotit na 1× a 2× přiblížení (a hodnoty mezi tím).
Ohniska fotoaparátů iPhone 17 Pro Max
- Ultraširokoúhlý: 13 mm (0,5× oddálení)
- Hlavní: 24 mm (1×), 28 mm (1,2× přiblížení), 35 mm (1,5× přiblížení), 48 mm (2× přiblížení)
- Teleobjektiv: 100 mm (4× přiblížení), 200 mm (8× přiblížení)
Specifikace fotoaparátů iPhone 17 Pro Max
- 48MPx hlavní Fusion fotoaparát: clona ƒ/1,78; 2,44μm quadpixely (1,22μm jednotlivé pixely)
- 48MPx ultraširokoúhlý Fusion fotoaparát: clona ƒ/2,2; 1,4μm quadpixely (0,7μm jednotlivé pixely)
- 48MPx Fusion teleobjektiv: clona ƒ/2,8; 1,4μm quadpixely (0,7μm jednotlivé pixely)
Apple patří mezi lídry v oblasti mobilní fotografie a nahrávání videa a iPhone 17 Pro i 17 Pro Max to jen potvrzují. Ostatně v renomovaném žebříčku DXOMark se umístil na 3. místě. Druhý je Oppo Find X8 Ultra a první Huawei Pura 80 Ultra. Novinka přináší výbornou ostrost, detaily a flexibilitu při zoomování – krok mezi 2× a 5× přiblížením je nově plynulejší. Nový obrazový procesor zajišťuje lepší práci se stíny a barvami. Na druhou stranu, i přes celkové zlepšení zůstává šum v horších světelných podmínkách slabinou oproti konkurenci, jako je Huawei nebo Oppo.
Ze skutečně profesionálních funkcí přibylo ProRes RAW, které nabízí nejvyšší úroveň kontroly a kvality, podpora širšího barevného gamutu ve formátu Apple Log 2 a podpora pro genlock a časový kód, což umožňuje extrémně přesnou synchronizaci videa. Z těch praktických funkcí pro běžné uživatele je tu například duální záznam, který nahrává přední a zadní kamerou současně – nativně, bez nutnosti aplikací třetích stran. Podle DXOMark je iPhone 17 Pro (Max) nejlepší smartphone pro tvorbu videa vůbec.
Velice zajímavá je nicméně i přední kamera. Tu mají všechny zářijové modely, tedy iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max a Air, shodnou. Jde o 18MPx Center Stage, která má čtvercový senzor. Máte-li zapnutou automatiku, tak sama upravuje záběr a formát snímku podle počtu lidí před objektivem. Pokud ale chcete, můžete telefon držet na výšku a klidně fotit scénu fotit na šířku, i když jste před telefonem sami.
Baterie iPhone 17 Pro Max je rekordní
Díky přepracovanému šasi a efektivitě všech čipů poskočila výdrž největšího iPhonu na rekordní úroveň. V přímém srovnání s iPhonem 15 Pro Max zvládne fungovat o tři hodiny déle. Za běžný den ho nevybijete – alespoň ne při standardním používání. Ani při intenzivním testování telefonu se to nepovedlo, bez ohledu na množství pořízených fotografií nebo délku hraní her.
- Výdrž iPhone 17 Pro Max: přehrávání videa až 37 hodin, streamování videa až 33 hodin, nabití až na 50 procent za 20 minut 40W adaptérem (nebo výkonnějším), nabití až na 50 procent za 30 minut 30W adaptérem (nebo výkonnějším) ve spojení s nabíječkou MagSafe
Ve zkratce se dá říci, že za den baterii opravdu nevybijete. Nejčastější scénář bude, že budete nabíjet jednou za dva dny, a stejně vám na konci druhého dne zůstane dostatek energie. Nebál bych se říct, že pravděpodobně nebudete ani pod 20 procenty. Chcete telefon s vůbec nejdelší výdrží? Tady ho máte.
Cena iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max je ultimátní pracovní nástroj, u kterého se těžko hledají slabiny. Jistě, každému se nemusí líbit jeho nový vzhled, ale design je vždy subjektivní. Pokud nechcete oranžovou, jsou tu ještě dvě „usedlejší“ varianty – stříbrná a temně modrá – nebo samozřejmě široká škála krytů v různých barvách a provedeních. Pokud vám vadí rozměry a váha, můžete sáhnout po menším modelu, u kterého se ochudíte pouze o velikost displeje a výdrž baterie.
Displej je skutečně špičkový, nově s antireflexní vrstvou, fotoaparáty baví svými možnostmi, rozsahem i výsledky. Navíc ten přední je koncepčně revoluční a dá se očekávat, že ho ostatní výrobci budou hojně kopírovat. Výkon je nekompromisní a cena se drží na úrovni předchozí generace. Přecházet z ní proto možná nemá smysl, ale pokud vlastníte cokoli staršího, těch vylepšení je opravdu hodně.
iPhone 17 Pro Max – ceny:
- 256 GB: 34 990 Kč
- 512 GB: 40 990 Kč
- 1 TB: 46 990 Kč
- 2 TB: 58 990 Kč