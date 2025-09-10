iPhone 17, iPhone Air i Airpods Pro 3. Přehled oznámení z Apple Keynote 2025
Apple Keynote stream přinesl očekávané produkty a oznámení bez nějakého velkého hardwarového překvapení. Specifikace a parametry novinek naopak mnohé zaskočily, stejně jako jejich cena. Máme tu první iPhone Air, který dokonce postrádá svou číslovku, a iPhone 17 Pro, který je vyroben z unibody hliníku. Všechny nové Apple Watch pak mají 5G, Apple Watch Ultra 3 i satelitní konektivitu.
Apple zahájil svou Keynote tradičně poutavým klipem. Ten byl o jednoduchosti používání Apple produktů. Následovalo úvodní slovo CEO společnosti Tima Cooka, který hned v úvodu prozradil, o čem událost bude. Zmínil ale i očekávané nové operační systémy, které vynikají jednotným designem pojmenovaným Liquid Glass.
AirPods Pro 3
Prvním představeným produktem byl ten nejmenší, tedy sluchátka AirPods Pro 3. generace. Apple jim dal pěnové nástavce, které nahradily ty silikonové. V balení je jich hned pět a i ony mají vliv na to, že se společnosti podařilo vylepšit oproti předchozí generaci aktivní potlačení hluku, a to prý dvojnásobně. Celkově jsou sluchátka menší, aby lépe seděla většímu počtu uživatelů.
VIDEO:Představení AirPods Pro 3
S ohledem na kvalitu zvuku mají novou víceportovou akustickou architekturu reprodukující hlubší basy, čistší vokály a bohatší zvukovou scénu. Mají ale také zabudované snímače tepové frekvence, takže si s nimi můžete měřit tep a spálené kalorie, pokud je nosíte při běhání a jiném cvičení. Nepotřebujete k tomu tak Apple Watch ani jiné chytré hodinky. Apple zapracoval i na jejich výdrži, takže ta při ANC poskočila o dvě hodiny na osm hodin, 10 hodin pak vydrží v režimu propustnosti. Odolnost je podle IP57, ovládání je pořád dotykové. Ultraširokopásmová technologie nové generace pak prodlužuje dosah přesného hledání pouzdra sluchátek o 50 procent.
Apple se také hodně věnoval funkci živého překladu. Protože je to ale funkce vázaná na Apple Intelligence, v českých končinách s ní máme smůlu. Funguje ale docela magicky, kdy na vás druhá strana mluví svým jazykem a vám je ten překládán do toho, kterému rozumíte, přímo do ucha. Opačně to funguje tak, že jen ukážete iPhone, kde na jeho displeji překlad probíhá. Cena AirPods Pro 3 je 6 490 Kč.
Apple Watch Series 11
Apple hodně inovoval své chytré hodinky základní řady loni, a tak se nedalo čekat, že tu přijdou nějaké zásadní změny. Ostatně Apple Watch Series 11 si se Series 10 spletete poměrně snadno, na první pohled jsou téměř nerozeznatelné. Novinka má alespoň údajně až 2x odolnější sklo proti poškrábání. Titanová verze má sklíčko safírové. Hliníkové verze jsou k dispozici ve vesmírně šedé, stříbrné, růžově zlaté a klavírně černé, titanové v přírodní, zlaté a břidlicově šedé.
Z hlavních hardwarových vylepšení je přidaná přítomnost 5G namísto předchozího LTE. Tou softwarovou novinkou je měření krevního tlaku, kdy vás o tom vysokém budou informovat. Apple podle studií očekává, že jen v průběhu prvního roku, co budou hodinky na trhu, dokážou detekovat vysoký krevní tlak u milionu uživatelů, kteří o tomto svém zdravotním stavu ani nevěděli. Funkce ale ještě není schválena regulačními úřady, to se očekává do konce letošního roku. Další funkcí je Skóre spánku, které vypočítá hodnotu na základě jeho délky a kvality.
Apple byl stále kritizován za výdrž svých standardních hodinek, a tak se s tím konečně rozhodl něco udělat. Nejde ale hned o zázraky, snaha se však cení. Novinka tak zvládne plných 24 hodin, ne jen 18, jako tomu bylo dosud. Za 15 minut je nabijete na osm hodin používání. Čip nese označení S10, který společnost použila ve všech letošních modelech.
Cena Apple Watch Series 11 – hliník
- 42 mm – 10 990 Kč, s mobilním připojením 13 990 Kč
- 46 mm – 11 790 Kč, s mobilním připojením 14 790 Kč
Cena Apple Watch Series 11 – titan
- 42 mm – od 18 990 Kč
- 46 mm – od 20 490 Kč
Apple Watch SE 3
Jde o dostupné řešení postrádající pokročilé funkce, za které ale nemusí chtít každý platit. Hlavní inovace se tu odehrála v oblasti displeje, který dostal Always-On. Je tu také snímání teploty a již zmíněné skóre spánku, kdy hodinky umí také hlídat spánkovou apnoi, což je funkce, kterou Apple představil loni s Apple Watch Series 10. Sklo má být 4× odolnější než u předchozí generace. Výdrž je standardních 18 hodin. Barvy jsou jen dvě, a to hvězdně bílá a temně inkoustová.
Cena Apple Watch SE 3
- 40 mm – 5 990 Kč, s mobilním připojením 7 490 Kč
- 44 mm – 6 790 Kč, s mobilním připojením 8 290 Kč
Apple Watch Ultra 3
I tady je měření vysokého krevního tlaku a skóre spánku. Nechybí 5G konektivita, zásadní inovací je ale satelitní připojení, které Apple Watch Ultra 3 dostávají teprve jako třetí hodinky na trhu (po Google Pixel 4 a Garmin Fenix 8 Pro). Díky OLED displeji s širokým pozorovacím úhlem je ten jasnější při pohledu ze stran, což se novinka učí od loňských Apple Watch Sereis 10. Úsporná technologie LTPO3 pak dokáže na cifernících zobrazit i ubíhání sekund. Protože Apple ztenčil rámečky, mohl zvětšit displej samotný, který má nově plochu 1 245 mm² a rozlišení 422 × 514 pixelů.
Výdrž je 42h, v úsporném režimu 72h. Za 15 minut je dobijete na 12 hodin běžného používání. Barvy jsou jen dvě, a to ty stávající, tedy přírodní titan a černá. Všechny modely Apple Watch 2025 jsou již k dispozici k předobjednání, jejich ostrý start prodeje začne 19. září. Cena Apple Watch Ultra 3 je 21 990 Kč, s titanovým milánským tahem 24 990 Kč.
iPhone 17
Na první pohled si ho možná spletete s předchozí generací, na ten druhý je těch změn ale docela hodně. Tou jistě nejzásadnější je podpora ProMotion technologie displeje, který nyní nabízí adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz, jak už to roky umí iPhony Pro. Obraz tak konečně nebude vypadat trhaný. Navíc je chráněn sklem Ceramic Shield 2, čili podle Applu nejodolnějším sklem. V přímém porovnání pak bude iPhone 17 větší, protože mu narostl displej na úhlopříčku 6,3 palce.
Zásadním přepracování prošla přední kamera. Podle leaků měla být 24MPx, je ale „jen“ 18MPx. To nicméně nevadí, protože Apple s ní ukazuje něco zcela nového. Změnil poměr stran snímače, který tak není 4:3 ale 1:1, kdy kamera nabízí funkci centrování záběru a nabízí více kreativity u selfie fotografií.
Změnily se ale i zadní fotoaparáty, kdy jsou oba 48MPx. Poskytnou 0,5x, 1x a 2x optické přiblížení. Čip je A19 a baterii nabijete za 10 minut na osm hodin. 50 procent kapacity baterie nabijete za 20 minut (se 40W napájecím adaptérem nebo silnějším). Jistě skvělé je, že interní úložiště startuje na 256 GB. Barvy jsou levandulová, šalvějově zelená, mlhově modrá, bílá a černá.
Cena iPhone 17
- 256 GB – 22 990 Kč
- 512 GB – 28 990 Kč
iPhone Air
Jistě nejočekávanější novinkou byl iPhone 17 Air. Ten ale ztratil své číselné označení a je to jen iPhone Air. A je to nejtenčí iPhone vůbec. Jeho tloušťka je 5,6 mm a váha 165 g, a to i při displeji o velikosti 6,5 palců (s jasem 3 000 nitů a technologií ProMotion). Rám je z titanu, aby bylo zařízení pevné a odolné.
VIDEO:Představení iPhonu Air
Přední kamera je stejná jako u iPhonu 17, tedy ta 18MPx. Hlavní fotoaparát je 48MPx a podle Applu má fungovat jako několik vyspělých fotoaparátů v jednom. Zvládne tedy i 2x optické přiblížení. Použitý čip je vrcholný A19 Pro, kdy je jeho CPU je až o 40 procent rychlejší než v iPhonu 14 Pro.
Obavy tu ale panovaly zejména s ohledem na výdrž. Ta má nakonec zvládnout až 27 hodin přehrávání videa (což je o čtyři hodiny víc než u iPhonu 15 Pro) a nabijete jej na 50 procent za 30 minut. Barvy jsou blankytně modrá, světle zlatá, oblačně bílá, vesmírně černá.
Cena iPhone Air
- 256 GB – 29 990 Kč
- 512 GB – 35 990 Kč
- 1 TB – 41 990 Kč
iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Po vzoru MacBooků dal Apple svým profesionálním iPhonům unibody hliníkové tělo, které má na svých zádech jen malou skleněnou plošku kvůli bezdrátovému nabíjení. Toto řešení má přispívat k maximálnímu výkonu, kapacitě baterie a odolnosti. Zásadním způsobem totiž také odvádí teplo. To ale nenechal Apple jen na konstrukci telefonu, protože tu je ještě evaporační komora s deionizovanou vodou.
VIDEO:Představení iPhonu 17 Pro
Přední fotoaparát je opět ten 18MPx, ty zadní jsou ale nyní všechny 48MPx. Apple jim zásadně zvětšil modul, je však otázkou, co přesně za tím stojí. Teleobjektiv nově nabízí až 8x optický zoom. Jeho ekvivalent je 200 mm, pořád ale používá tetraprisma představené u iPhonu 15 Pro Max. Ve výchozím nastavení se fotí 24MPx fotografie napříč všemi třemi objektivy.
I tady je čip A19 Pro a výdrž baterie je doslova rekordní – až 37 hodin u modelu 17 Pro Max (až 31 u 17 Pro). Překvapivé jsou barvy. Jsou jen tři: stříbrná, kosmicky oranžová a temně modrá. Všechny nové iPhony bude možné předobjednat od 12. září, do prodeje půjdou 19. září.
Cena iPhone 17 Pro
- 256 GB – 32 990 Kč
- 512 GB – 38 990 Kč
- 1 TB – 44 990 Kč
Cena iPhone 17 Pro Max
- 256 GB – 34 990 Kč
- 512 GB – 40 990 Kč
- 1 TB – 46 990 Kč
- 2 TB – 58 990 Kč
Apple Keynote trvala jen hodinu a 10 minut. Došlo v ní i na nové příslušenství, jako třeba kryty z materiálu TechWoven nebo magnetický popruh. Potěšila základní 256GB paměť u všech iPhonů a ne zas tak přestřelené ceny, zejména u základního modelu. Zklamaly ale možná jen dílčí novinky u Apple Watch.