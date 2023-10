Respekt odchází z Economie. Akcie budou držet i redaktoři | e15.cz

Je rozhodnuto. Týdeník Respekt odchází z vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. Dohoda o prodeji je podle informací INFO.CZ na stole a do jejího formálního stvrzení zbývají týdny. Novým majitelem společenského magazínu, který vychází od roku 1989, se stane nově vytvořená společnost – a my jsme prozkoumali její netradiční akcionářskou strukturu.

Téměř deset let vydržel týdeník Respekt zakotvený v karlínském „přístavu“ vydavatelství Economia. Nyní však, podle informací INFO.CZ, tato éra končí a smlouva o jeho prodeji je těsně před podpisem. Hlavním důvodem odchodu týdeníku z Economie, které kromě Respektu vydává např. Hospodářské noviny, web Aktuálně.cz či magazín Ekonom, jsou „komplikované“ vztahy mezi redakcí a managementem vydavatelství.

Ty se ještě více vyhrotily po nástupu nové CEO Lenky Černé – ta totiž do Economie před dvěma roky přišla s cílem dostat vydavatelství zpátky do černých čísel, což však bylo nutně spojené i s nepopulárními opatřeními.

Silná komunita čtenářů

Právě při jejich prosazování se ovšem ukázalo unikátní postavení Respektu v karlínském mediahousu. Společenský týdeník si i po svém začlenění do Economie v roce 2014 (většinový podíl však získal Bakala už v roce 2007, na což v té době redaktoři reagovali hromadnou výpovědí) uchoval určitou samostatnost, svébytnost. Ta je spojená zejména s osobou šéfredaktora Erikem Taberym, který kolem sebe dokázal vytvořit silnou komunitu „stakeholderů“ – čtenářů, redaktorů, fanoušků, kteří jsou na jádro redakce těsně navázáni.

A i když se o podobný model snaží řada vydavatelů, pro Economii tato „svébytnost“ znamenala komplikaci – zvlášť proto, že Respekt je pro vydavatelství silně nákladovou položkou a akcionář dal jasně najevo, že Economia si na sebe musí začít vydělávat sama. Snahu o škrty v – poměrně velkorysé – redakci Respektu (ruku na srdce, na českém trhu není mnoho týdeníků, které by připravovaly desítky redaktorů) však měl Tabery během letošního roku důrazně odmítnout s tím, že „nechce, aby utrpěla kvalita časopisu“. A pokud by vydavatelství škrty vymáhalo „na sílu“, nejspíš by si příliš nepomohlo – právě kvůli síle komunity, která je na Respekt a na Erika Taberyho napojená.