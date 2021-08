Rockaway přebírá majoritu v Euromedii | E15.cz

Rockaway Capital do Euromedia Group vstoupila na začátku roku 2017 s cílem pomoci digitalizovat další z tradičních sektorů – knižní trh. Aktuální transakce, která podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak o čtyři roky později znamená, že Rockaway Capital bude mít ve skupině Euromedia téměř stoprocentní podíl.

„Dohodli jsme se s našimi dosavadními partnery na odkupu jejich podílu, protože knižnímu segmentu věříme, což by Euromedia, nebýt pandemie nemoci covid-19, potvrdila i v loňském roce. Pořád navíc platí to, proč jsme do společnosti vstupovali – díky digitalizaci v ní vidíme velký potenciál i do budoucna,“ říká mluvčí Rockaway Capital Pavel Kalouš. CMI se k důvodům prodeje vyjádřit nechtěla.

Spolu se sítí knihkupectví Luxor získává Rockaway Capital úplnou kontrolu i nad nakladatelskými značkami, jako je Knižní Klub, Ikar nebo Universum, respektive největším velkoobchodem s knihami v Česku. „Pro mě je klíčové, že se z pohledu Euromedie nic nemění. Cítím ze strany akcionáře silný mandát a aktuální transakci chápu jako potvrzení nedávných změn v managementu,“ dodává šéf Euromedia Group František Mala, který skupinu převzal na začátku letošního roku.

Rockaway Capital je investiční skupina založená v roce 2013 Jakubem Havrlantem s vizí budovat silné společnosti postavené na nových technologiích a na digitální ekonomice, které mají za cíl narušit tradiční obchodní modely. Dnes je Rockaway předním strategickým internetovým investorem ve střední Evropě s aktivy v 17 zemích a s investičním portfoliem, které v současné době generuje tržby přesahující 2,5 miliardy eur.

Poznámka redakce: Pod Czech Media Invest spadá společnost Czech News Center, která je vydavatelem deníku E15.