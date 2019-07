Rozvozci jídel Just Eat a Takeaway.com jednají o fúzi. Vznikl by mezinárodní kolos | E15.cz

Britský rozvozce jídel Just Eat jedná s nizozemským rivalem Takeaway.com o fúzi, jejíž hodnota činí asi devět miliard liber (256,45 miliardy korun). Uvedla to televize Sky News. Spojením by vznikl mezinárodní kolos tvořený řetězci jako Burger King, KFC a Subway, jakož i tisícovkami nezávislých restaurací. Vloni obě firmy vykázaly tržby v souhrnné výši jedné miliardy liber.