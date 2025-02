Technická univerzita v Liberci testuje zajímavou novinku. Tričko plné senzorů, které odhalí únavu svého nositele dřív, než si ji dotyčný sám uvědomí. Určené je především řidičům kamionů, které včas varuje před blížícím se mikrospánkem. Nápad původně rozvíjel vědecký pracovník univerzity z katedry oděvnictví Michal Martinka se svým týmem, a to za použití úspěšné české hry Euro Truck Simulator 2. Tisíce hodin strávené za volantem ve fiktivním prostředí posloužily k vylepšení trika, jehož potenciál přilákal také výzkumníky z japonské univerzity Shinshu i z ČVUT.

Nápad na chytré triko vychází z Martinkovy disertační práce. Ta se zaměřovala na možnosti monitorování životních funkcí za pomoci chytrých oděvů a senzorů integrovaných do první vrstvy oděvu. Koncept nejprve rozvíjel sám, později se přidávali kolegové z dalších fakult a univerzit – například ze Západočeské univerzity v Plzni a z ČVUT. Vzniklý tým vytvořil potřebný software a vyhotovil řídicí jednotky.

„Nejnáročnější bylo vytipovat vhodné senzory. Vyzkoušel jsem celou řadu jak textilních, tak mechanických, a to jak komerčně dostupných, tak senzorů, které jsem si sám vytvořil,“ popisuje Martinka.

Směna na simulátoru

Až dosud zabral vývoj trika tři roky. Jakmile vznikla jeho první verze, Martinka se svým týmem sestavil simulátor v prostorách liberecké univerzity, jenž se skládal ze všech nepostradatelných nástrojů kamioňáka: volantu, pedálů a ovládacího panelu.

Daný výzkumník se posadil do „kabiny“ a ve hře Euro Truck Simulator 2 si odřídil plnohodnotnou směnu, typicky od šesti hodin ráno do zhruba patnácté hodiny. Výzkumníci se snažili co nejvěrněji napodobit náročnou realitu, tedy množství hodin za volantem, které dennodenně zaměstnává tisíce řidičů po celém světě.

Během těchto jízd byly výzkumníkovi monitorovány životní tělesné funkce, převážně dechová frekvence. „Abychom byli schopni vůbec rozpoznat únavu, tak bylo nutné získat ohromné množství dat, a to v různých časových intervalech. Ráno, kdy je člověk odpočatý, během dne, před obědem, po obědě či v noci,“ dodává Martinka.

Testování trika na Technické univerzitě v Liberci. | MM

Při experimentu vědci naměřili změnu dechové frekvence řidičů na simulátoru, přičemž k únavě u nich došlo dřív, než ji na sobě začali skutečně sami pociťovat. To je pro užitečnost trika zásadní – řidiče dokáže včas varovat před únavou a hrozícím mikrospánkem.

Pětina všech nehod

„Hlavním důvodem, proč jsem začal s tímto experimentem, bylo až alarmující množství nehod způsobené únavou a mikrospánkem, a to nejen v Česku, ale po celém světě. Studie britských výzkumníků například odhalila, že je dvacet procent všech dopravních nehod způsobeno právě únavou a mikrospánkem,“ říká Martinka.

Jeho tým chce docílit toho, aby triko splňovalo tři hlavní parametry: musí být možné jej vyprat, jeho nošení nesmí narušovat komfort řidičů a jeho cena musí zůstat co nejnižší, aby se chystaný produkt mohl dostat k co nejširšímu okruhu potenciálních zákazníků. Předběžný zájem podle Martinky projevují partneři v Japonsku, o technologii bude jednat také s BESIP, tedy oddělením tuzemského ministerstva dopravy pro oblast bezpečnosti na komunikacích.

Do fáze možné komercionalizace má však triko z Liberce pořád ještě daleko, jak jeho autoři sami přiznávají. Nejprve je nutné dokončit jeho finální verzi. Ještě letos ho čeká měsíční testování na japonské univerzitě Shinshu, a to opět za využití Euro Truck Simulatoru 2 z dílny českých herních vývojářů SCS Software.

