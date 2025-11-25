Seznam spustil vlastního chatovacího asistenta s umělou inteligencí
- Česká internetová firma Seznam.cz představila testovací verzi vlastního chatovacího asistenta, který využívá umělou inteligenci k vyhledávání a poskytování informací v češtině.
- Asistent kombinuje interní data a technologii velkých jazykových modelů,
- Firma to oznámila na svém blogu.
Seznam je největší tuzemskou internetovou firmou. Za rok 2023 vykázal zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun.
Asistent podle zástupců Seznamu rozumí českému prostředí a jeho odpovědi jsou přizpůsobeny specifickým potřebám i způsobu vyhledávání a rozhodování českých uživatelů. Využívá kombinaci dat z Vyhledávání, novou technologii velkých jazykových modelů a ověřených interních zdrojů.
„Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství," uvedl Radoslav Mikeš, který má v Seznamu vývoj asistenta na starosti. Seznam podle něj pracuje na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami. „Asistent se tak stane přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu," sdělil.
Za pár měsíců pro všechny
Asistent je aktuálně dostupný ve zkušebním provozu pro vybranou skupinu uživatelů na domovské stránce Seznam.cz, na webu asistent.seznam.cz, v trendujících výrazech a ve výsledcích vyhledávání. Seznam ho nasazuje postupně a v nejbližších měsících bude k dispozici zdarma všem přihlášeným uživatelům. Do budoucna se počítá i s jeho rozšířením na další služby Seznamu, včetně mobilní aplikace a oborových webů.
Asistent využívá vlastní jazykový model Sellma a dočasně i komerční modely od OpenAI provozované v evropských data centrech prostřednictvím Microsoft Azure. Dlouhodobým cílem Seznamu je provozovat Asistenta výhradně na interních jazykových modelech a ve vlastních datových centrech.
V zajištění stabilní kvality a rychlosti odezvy, zavádí Seznam týdenní limit počtu dotazů na účet. Pro uživatele, kteří mají zaplacený Seznam bez reklam bude počet dotazů výrazně vyšší než pro standardní účty.
Seznam založil Ivo Lukačovič v roce 1996. Zahrnuje okolo 30 služeb. Vedle vyhledávače pod něj patří služby jako Seznam Zprávy, Mapy.cz, Novinky.cz, Sreality, Sauto nebo Lidé.cz.