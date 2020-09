Seznamka Tinder přichází s interaktivními filmy | E15.cz

Funkcionalita bude od 12. září k dispozici na asijských i dalších mezinárodních trzích. V aplikaci se uživatelům zobrazí tlačítko Swipe Night, pomocí kterého se budou moci stát součástí příběhu.

V podstatě jde o jakousi interaktivní simulovanou událost, jejíž směřování mají uživatelé možnost ovlivnit volbou z nabízených možností. Po ukončení epizody je poté na profilu uživatele uvedeno, jaká rozhodnutí učinil a do jaké míry se lišila od rozhodování jeho protějšku. To následně vytváří prostor pro nová propojení a téma konverzace.

Tinder věří, že nová funkce uživatele zaujme. Ostatně její načasování nemůže být lepší. V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními totiž zejména mladí lidé přichází o možnosti osobního potkávání a seznamování se. Tinder se proto chce zaměřit na pořádání více virtuálních událostí a interakcí mezi jeho uživateli.

Podle interních statistik Tinderu bylo v dubnu, v době nejpřísnějších karanténních opatření, přes aplikaci celosvětově posláno o 52 procent více zpráv. Objem takzvaných swajpů, tedy uživatelských hodnocení, se ve věkové kategorii do 25 let navýšil o 34 procent. Právě skupina takzvané generace Z, tedy lidé do 25 let, tvoří zhruba polovinu všech uživatelů Tinderu.

„Zatímco globální zdravotní krize pokračuje, věříme, že Swipe Night může našim členům po celém světě přinést vítanou změnu,“ uvedl šéf Tinderu Jim Lanzone.

Novinku si na podzim užijí vedle uživatelů z Koreje, Tchaj-wanu, Japonska, Thajska, Vietnamu a Indonésie také například lidé v Británii, Brazílii, Německu, Španělsku, Francii, Austrálii či Indii. Tuzemští uživatelé aplikace si na ni ale budou muset ještě počkat.