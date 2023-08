Taylor Swift, Beyoncé a Barbie posilují americkou ekonomiku | e15.cz

Zpěvačky Beyoncé a Taylor Swift a filmový fenomén Barbie upozornily na rostoucí sílu „ženského“ dolaru a americká ekonomika je toho důkazem. Film Barbie, natočený Gretou Gerwig, a zpěvačky Taylor Swift a Beyoncé ovládají léto v miliardovém stylu. Každá z nich vydělala podle odhadů přes miliardu dolarů, přičemž všechny napumpovaly ještě více do místních ekonomik po celé zemi. To sleduje i Federální rezervní systém (Fed), který údaje o podpoře ekonomiky potvrzuje. Současně finanční úspěchy filmu Barbie a turné zpěvaček staví do popředí zájmu sílu ženských spotřebitelů.

Poté, co Taylor Swift ohlásila americké turné The Eras Tour, propuklo nadšení na všech frontách. Poptávka po lístcích byla desetkrát větší než na SuperBowl, prodejní portál Ticketmaster zmařil prodej vstupenek, po kterém následovalo vládní vyšetřování ministerstvem spravedlnosti. Jen pro kanadská vystoupení turné Eras se jako zájemci o vstupenky zaregistrovalo 31 milionů lidí, což činí největší poptávku po jakémkoli umělci v historii. Kanada má přitom 38 milionů obyvatel.

Swift si všiml i Fed, který tvrdí, že turné Eras podpořilo americkou ekonomiku. Podle údajů ze srpnového průzkumu společnosti QuestionPro by turné Eras mohlo jen v Severní Americe vynést 2,2 miliardy dolarů z prodeje vstupenek, píše CNN. To by znamenalo nejvýdělečnější turné všech dob, které by s velkým náskokem předstihlo i pětileté koncertování Eltona Johna, jenž svým turné Farewell Yellow Brick Road vydělal 887 milionů dolarů. Průměrná návštěvnost jedné show americké zpěvačky je přes 72 tisíc lidí a za koncert si může vydělat až 13 milionů dolarů, tvrdí Forbes.

Ekonomický přínos pro Severní Ameriku se u turné Eras odhaduje na pět miliard dolarů, což je více než hrubý domácí produkt 50 zemí.

Po zohlednění inflace by to bylo zhruba stejně jako příjmy z olympijských her v Pekingu v roce 2008. Odhaduje se, že šest po sobě jdoucích koncertů turné Eras v Los Angeles povede ke zvýšení HDP okresu Los Angeles o 320 milionů dolarů. Zaměstnanost v oblasti naroste o 3 300 osob. Světoví lídři na sociálních sítích vyzývají zpěvačku, aby své turné dovezla i do jejich země. Takové přání vyjádřil kanadský premiér Justin Trudeau, chilský prezident Gabriel Boric nebo thajský politik Pita Limjaroenrat.

Beyoncé efekt aneb rostoucí inflace

Na ekonomikách po světě se projevila i síla značky Beyoncé. Například ve Švédsku spotřebitelské ceny v květnu vzrostly o 9,7 procenta oproti předchozímu roku. Podle ekonoma Michaela Grahna z Danske bank by za tím mohly být právě dva v té době konané koncerty Beyoncé ve Švédsku.

Nejoptimističtější odhad příjmů z prodeje vstupenek na aktuální turné Beyoncé nazvané Renaissaince je 2,4 miliardy dolarů. To by mohlo překonat i turné Eras Taylor Swift. Podle serveru Yelp, který sleduje, jak spotřebitelé vyhledávají určité typy podniků, vedla zastávka Beyoncé na turné ve Filadelfii k nárůstu zájmu o místní restaurace, hotely, městské automobily a kosmetické služby.

Barbiemánie

Další ženou píšící aktuálně historii showbyznysu je Greta Gerwig. Ta se s filmem Barbie stala první režisérkou, jejíž film utržil více než miliardu dolarů. V Severní Americe film dosáhl na tržby utržil 459 milionů a v zahraničí 572 milionů. Bank of America mezitím uvedla, že zvýšené výdaje spotřebitelů za zábavu a oblečení v posledních měsících byly pravděpodobně částečně způsobeny uvedením očekávaných filmů Barbie a Oppenheimer.

Ženská spotřebitelka se dostává do centra pozornosti

Historické zvýšení úrokových sazeb Fed zatím nepřineslo recesi a Američané stále utrácejí. Spotřebitelé dávají přednost zážitkům a zábavě před nákupem věcí, jak ukazují čerstvé ekonomické údaje za červenec.

Americké ženy, které tvoří velkou část kupujících vstupenek na film Barbie i návštěvníků koncertů Taylor Swift, jsou na tom nyní ekonomicky tak dobře jako ještě nikdy. Rekordní počet žen v produktivním věku je zaměstnán, rozdíly v platech žen a mužů jsou nejmenší v histori.